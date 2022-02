Danielle Lloyd a făcut show în parcare, într-o pereche de colanți transparenți care a atras blițurile paparazzilor. Cum arată

Danielle Lloyd, modelul în vârstă de 38 ani, a fost Miss Anglia în 2004 și apoi Miss Marea Britanie în 2006. Celebrul model cu formele perfecte continuă să facă furori cu trupul ei de invidiat chiar și acum, la ani distanță de la debutul ei în lumea modei.

Danielle Lloyd, cei mai mulați colanți

Frumosul model a fost bună prietenă a celebrei Katie Price. Se pare că acum blondina a ales să se distanțeze de Katie. De curând, vedeta a fost surprinsă de paparazzi în parcare și a fost fotografiată din toate unghiurile din cauza ținutei pe care a ales să o poarte.

Deși a devenit din nou mamă în urmă cu câteva luni, Danielle, a ales să poarte o pereche de colanți mulați și transparenți.

Atunci când s-a aplecat să ia ceva din mașină, paparazzi au fotografiat-o încontinuu, fiind cu posteriorul la vedere.

În partea de sus, Danielle a purtat un tricou negru scurt și și-a asortat ținuta cu o pereche de sandale cu toc. Frumosul model a știut cum să își pună în valoare silueta, având acum un abdomen perfect plat.

Cine e Danielle Lloyd și cum a devenit faimoasă

Vedeta este acum mama a 5 copii, 4 băieți și o fetiță, și se mândrește cu viața de familie minunată pe care o are.

După ce și-a terminat studiile, Danielle a vrut o carieră în lumea modei și a devenit și maseuză expertă. Inițial, primul ei job a fost de manichiuristă.

În 2007, Danielle a fost concurentă la emisiunea Celebrity Big Brother. Datorită frumuseții ei fără cusur, vedeta și-a dorit să apară și în reviste pentru bărbați și și-a făcut debutul în Playboy. Apoi modelul a apărut nud în mai multe reviste pentru bărbați.

Modelul a paticipat de-a lungul anilor la numerose show-uri TV, printre care și Total Wipeout în 2010. Danielle chiar a reușit să câștige 10.000 lire, bani pe care a ales să îi doneze pentru The Lantern Project.

Danielle Lloyd a participat și la competiția Come Dine with Me unde a și câștigat. Și de această dată, frumoasă blondină a decis să doneze suma de bani pe care a primit-o.

În 2014, Danielle a participat la emisiunea Splash, iar în 2015 a fost concurentă la emisiunea Get Your Act Together.

În 2012, Danielle Lloyd s-a căsătorit cu Jamie O'Hara, dar în 2014 au divorțat. În 2019, frumosul model s-a căsătorit cu Michael O'Neill în 2019 și au împreună o fetiță și un băiețel.

