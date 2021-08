Cum se simte Katie Price după ce a fost atacată în plină stradă de un bărbat. Poliția a făcut arestări

Fostul model, acum în vârstă de 43 de ani, a fost dus de urgență la spital, cu fața învinețită. Medicii de pe ambulanță o suspectau și de fractură de maxilar, însă rănile vedetei nu sunt atât de grave.

Ce s-a întâmplat cu Katie Price

Katie a sunat la poliție la ora 1:30 noaptea, din casa fiului său din Essex. Femeia spune că a fugit de-a lungul străzii, către imobil, după ce a fost atacată de un bărbat necunoscut.

În urma violenței la care ar fi fost supusă, ea a rămas cu fața tumefiată și, de asemenea, a suferit răni la nivelul picioarelor. După ce a făcut plângere, un bărbat în vârstă de 32 de ani a fost reținut sub suspiciunea de agresiune.

Citește și: Cum arată de aproape un lifting facial nereușit. Katie Price a obținut un rezultat dificil de descris

”Am o vânătaie mare, fața mea este umflată și m-am dus la spital. Sunt încă amețită. Sunt devastată. Am spus poliției că am fost agresată și sunt șocată că s-a întâmplat acest lucru. Am fugit după ce am fost lovită cu pumnul.

Am fugit spre casa lui Harvey din apropiere și acum am probleme la picioare, pe care le-am avut rănite și anterior. Nu mai pot spune nimic.”, a declarat Katie Price pentru The Sun.

De la casa lui Harvey, fiul ei în vârstă de 19 ani, ea a fost condusă la reședința unui prieten din apropiere, unde au fost chemați paramedicii. A fost dusă la spital și externată câteva ore mai târziu. Conform fostului model, ea a petrecut cea mai parte parte a timpului în pat.

Poliția, familia și prietenii lui Katie, inclusiv sora ei Sophie, au fost văzuți în afara proprietății din Essex în timp ce strângeau unele dintre lucrurile ei.

Citește și: Katie Price, probleme grave de sănătate după o intervenție chirurgicală care i-a pus viața în pericol. Ce dezvăluiri a făcut

Ce dezvăluie poliția despre agresorul lui Katie Price

Poliția din Essex a emis un comunicat după incident: ”Am fost chemați de colegii din serviciul de ambulanță în legătură cu un atac petrecut în Little Canfield, la puțin timp după ora 1:30 dimineața, luni 23 august.

Am ajuns și am constatat că o femeie a suferit o leziune la nivelul feței care a necesitat tratament spitalicesc. Un bărbat de 32 de ani a fost arestat la scurt timp sub suspiciunea de agresiune.”

Citește și: Făcea furori cu piesa Mysterios Girl în anii '90. Cât de schimbat e acum Peter Andre, idolul tuturor adolescentelor acelor vremuri

Acestea sunt singurele detalii pe care autoritățile le-au dat despre agresorul lui Katie Price. Nicic vedeta nu a oferit mai multe informații și publicația The Mirror scrie că, cel mai probabil, fostul model va dezvolta subiectul în cadrul serialului ei de pe Channel 4.

Episoadele integrale din super-serialul "Adela" sunt disponibile pe Antena PLAY! Hai să vezi