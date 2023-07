David Popovici, gest romantic pentru iubita lui. Ce detaliu au observat fanii din mediul online

Deși se întîmplă destul de rar, David Popovici s-a afișat alături de iubita sa, pe rețelele sociale. Ce a făcut campionul la înot.

După o săptămână plină, sportivul român în vârstă de 18 ani se bucură de timpul petrecut alături de cei dragi. A venit timpul să se relaxeze și să-și intre în viața sa normală de zi cu zi. De data asta, i-a luat prin surprindere pe fani când a apărut alături de iubita sa.

Citește și: Simona Gherghe, mesaj după CM de natație de la Fukuoka. Ce a spus despre cei care îl critică pe David Popovici: „Un mare campion”

David Popovici, gest romantic pentru iubita lui

Campionul la natație a intrat în vacanță, iar timpul liber pare că-i priește, mai ales după ce a dat tot ce-i mai bun la Campionatul Mondial de Înot de la Fukuoka 2023. Fiind o fire discretă cu viața sa personală, sportivul s-a pozat împreună cu iubita sa, Taisia.

În imagine, se vede cum înotătorul a făcut el poza de cuplu, zâmbind larg, în timp ce fanii au putut observa cât de fericit se simte adolescentul alături de tânăra make-up artistă.

Taisia Nițuleasa că fost elevă la Liceul George Coșbuc din Capitală, la fel ca David, şi este pasionată de make-up și de dans. Pe rețelele sociale, tânăra își expune manopera, primind numeroase aprecieri, dar și mesaje de la internauți.

Citește și: VIDEO | David Popovici, locul 6 în finala probei de 100 de metri liber de la CM de la Fukuoka. Vezi cursa

Mesajul lui David Popovici, după Campionatul Mondial de Înot de la Fukuoka

David Popovici a avut o săptămână încărcată, din care, așa cum recunoaște, a învățat multe lucruri. Marți, adolescentul se clasase pe locul patru la 200 m liber, apoi miercuri și joi au urmat alte etape importante din cariera sa.

David Popovici s-a calificat, miercuri, în finala probei de 100 m liber, la Campionatul Mondial de Înot de la Fukuoka. Campion mondial şi deţinător al recordului mondial în această probă, sportivul român a terminat pe locul doi prima semifinală cu un timp de 47, 66 secunde.

David Popovici, care era deţinătorul titlului şi este recordmanul mondial la 100 m, s-a clasat, joi, doar pe locul şase în finala de la Campionatul Mondial de la Fukuoka, transmite News.ro.

Popovici, care a înotat pe culoarul doi, a fost cronometrat cu timpul 47.83. În semifinale, el a avut timpul 47.66.

Titlul mondial a fost câştigat de australianul Kyle Chalmers, cu timpul 47.15, urmat pe podium de americanul Jack Alexy (47.31) şi de francezul Maxime Grousset (47.42).

“Imediat ce am atins peretele la 200 de metri, mi-a trecut prin cap acest gând: "Trebuie să mă antrenez mai bine". Trebuie să mă antrenez mai mult şi, cel mai important, trebuie să fiu mai consecvent, pentru că, acesta este liantul care uneşte totul", a spus Popovici, potrivit olympics.com.

"Din fericire pentru mine, ceea ce nu a mers perfect aici se poate antrena, aşa că atâta timp cât am grijă de pregătirea mea, să fiu mai consecvent decât am fost anul acesta, care a avut multe suişuri şi coborâşuri, voi fi bine”, a adăugat sportivul, mai transmite News.ro.

"Nimănui nu-i place să piardă. Nu o să mint. Nu sunt necăjit, supărat. Dar sunt OK. Primele trei lungimi de bazin au fost superbune, dar pur și simplu nu am mai putut. Adică am dat cât am putut. Se întâmplă. Imediat cum am ajuns în capăt am corelat această senzație cu cât am reușit să ne pregătim și cum am reușit să ne pregătim. Acesta este sportul. Uneori câștigi, uneori iei locul patru", a spus Popovici imediat după finală, potrivit gsp.ro.

David a dominat primele 3 lungimi de bazin, însă pe finalul cursei a fost surclasat de Matthew Richards, Tom Dean și Hwang Sunwoo.

„Dacă ai cursa perfectă, nu ai altceva de îmbunătățit, știi că practic ai atins vârful – limita – că nu poți face nimic mai bun de acolo. Mă bucur că s-a întâmplat acum și sunt sigur că are un sens. O să învăț din asta", a mai spus David, potrivit olympics.com.