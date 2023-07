David Popovici, prima reacție după calificarea în finala de 100 de metri liber. Cum a răspuns, întrebat „ce nu funcționează”

La scurt timp după e a ieșit din bazin de la semifinalele probei de 100 de metri liber, David Popovici a răspuns întrebărilor jurnaliștilor. Reacția savuroasă a tânărului care deține recordul mondial la proba regină a fost filmată.

David Popovici s-a calificat, miercuri, în finala probei de 100 m liber, la Campionatul Mondial de Înot de la Fukuoka. Campion mondial şi deţinător al recordului mondial în această probă, sportivul român a terminat pe locul doi prima semifinală cu un timp de 47, 66 secunde.

În așteptarea Finalei Campionatul Mondial de Înot de la Fukuoka, care are loc joi, pe 27 iulie 2023 la ora pe Antena 1 și AntenaPLAY, David Popovici a răspuns întrebărilor jurnaliștilor de la fața locului. Astfel, întrebat „ce nu funcționează” pentru el în ultimele zile, înotătorul a oferit un răspuns savuros.

David Popovici, răspuns savuros pentru un jurnalist străin. Ce replică a oferit după ce s-a calificat în Finala de la 100 de metri liber de la CM din Fukuoka

Deși favorit la proba de 200 de metri liber de la Campionatul Mondial din Japonia, David Popovici a pierdut podiumul, marți, 26 iulie 2023. Sportivul român în vârstă de 18 ani a dominat întreaga cursă, dar din nefericire, a fost depășit la ultimul bazin și s-a clasat pe locul 4.

La 24 de ore distanță, înotătorul a intrat din nou în bazin pentru a concura la proba lui favorită, cea de 100 de metri. El a terminat cursa din prima semifinală pe locul 2, cu un timp de 47, 66 secunde și s-a calificat în Finala probei regină, care se vede live și în exclusivitate pe Antena 1 și AntenaPLAY.

La scurt timp după ce a ieșit din bazin, David Popovici a fost întrebat de o jurnalistă prezentă la Campionatele Mondiale de Întor de la Fukuoka 2023 ce este în neregulă cu el, în contextul în care anul trecut a dominat probele.

„Ce este în neregulă în acest campionat?” a fost întrebarea adresată lui David. „Ce nu merge?”, a mai repetat aceasta.

„Totul funcționează!”, a răspuns cu zâmbetul pe buze, scurt și la obiect, băiatul de aur al natației.

Reacția lui David Popovici după ce a ratat podiumului la 200 m liber de la Mondialele de Înot: "Acesta este sportul"

"Nimănui nu-i place să piardă. Nu o să mint. Nu sunt necăjit, supărat. Dar sunt OK. Primele trei lungimi de bazin au fost superbune, dar pur și simplu nu am mai putut. Adică am dat cât am putut. Se întâmplă. Imediat cum am ajuns în capăt am corelat această senzație cu cât am reușit să ne pregătim și cum am reușit să ne pregătim. Acesta este sportul. Uneori câștigi, uneori iei locul patru", a spus Popovici imediat după finală, potrivit gsp.ro.

David a dominat primele 3 lungimi de bazin, însă pe finalul cursei a fost surclasat de Matthew Richards, Tom Dean și Hwang Sunwoo.

„Dacă ai cursa perfectă, nu ai altceva de îmbunătățit, știi că practic ai atins vârful – limita – că nu poți face nimic mai bun de acolo. Mă bucur că s-a întâmplat acum și sunt sigur că are un sens. O să învăț din asta", a mai spus David, potrivit olympics.com.

"Pentru mâine trebuie doar să mă asigur că dorm bine, mănânc bine și mă încălzesc”.

David Popovici luptă în continuare să își mețină poziția de lider mondial la proba lui preferată în Finala de la 100 de metri liber, care va avea loc joi, la 14:21 și va fi difizată exclusiv pe Antena 1 și AntenaPLAY.