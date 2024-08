Nicole Cherry a vorbit despre brand-ul de haine pe care ea l-a lansat în timpul pandemiei. Iată ce s-a întâmplat.

Nicole Cherry este una dintre cele mai apreciate cântărețe de la noi din țară, însă nu multă lume știe faptul că ea deține și o afacere.

De ce a ales Nicole Cherry să ia o pauză de la afaceri. Cu ce se ocupă acum și care a fost motivul pentru care a decis asta

Artista a explicat că a luat o pauză deoarece nu a mai avut timp să se ocupe de acest aspect și a simțit că nu mai poate face față.

„Momentan am luat o pauză pentru că lucrurile au devenit destul de pline pentru mine și n-am reușit să mai fac față. Dar brandul există în continuare. Doar am luat o pauză și nu știu exact să spun o dată în care vom relua activitatea”, a spus Nicole Cherry, la Fresh by Unica.

Articolul continuă după reclamă

Iată ce dificultăți a avut în timpul afacerii:

„Să lucrezi cu oamenii e destul de greu. Cred că ăsta este cel mai greu lucru, mai ales pentru că oamenii știu că este brandul meu și clar pretențiile se ridică. Mi-am dat seama că oricât ai încerca să mulțumești (pe toată lumea – n.red.), tot există o persoană care va spune ceva. Și cred că asta este valabil în orice. Chiar dacă am fost extrem de dedicată și lucrurile se făceau foarte bine, tot existau persoane care nu erau mulțumite. Nici prețurile nu erau atât de scumpe cât să stai să iei la puricat absolut tot. Și calitatea, dacă stăm să facem o comparație cu celelalte brand-uri, tot așa micuțe, era una foarte mare pentru preț, mă refer”, a explicat artista.

Citește și: Nicole Cherry, apariția greu de uitat, într-un costum de baie sexy. Cât de bine arată și cum a avut curajul să apară pe internet

Iată ce dietă ține Nicole Cherry:

„În ultimul timp am apelat destul de mult la fasting, recunosc. Am descoperit recent că este și sănătos, culmea. Nu țin neapărat cont de ore, dar încerc să mănânc după ora 13-14 și de obicei nu mănânc foarte târziu, deci sunt destule ore încât să mă mențin în formă. În general, carbohidrații nu-mi fac bine, recunosc. Și îmi plac foarte mult. Carbohidrații, brânzeturile, brânză cu pâine și pâine cu brânză. Delicios, absolut delicios. Dar ce să facem…”, a spus Nicole Cherry.

Nicole Cherry s-a cununat civil cu Florin Popa în anul 2022

Nicole Cherry și Florin Popa s-au cununat civil în anul 2022. Evenimentul a fost unul special, iar decorul a fost desprins din basme. Așadar, fanii lui Nicole Cherry se așteaptă ca nunta lor să ia prin surprindere pe toată lumea.

Citește și: Nicole Cherry, portretul emoționant de familie. Cât de mare a crescut micuța cântăreței și cât de adorabilă este

Tânăra cântăreață și-a făcut multe planuri pentru anul 2024, iar cele mai multe din acestea au legătură cu Anastasia, fiica sa, alături de care vrea să petreacă cel mai mult timp.

„Cele mai importante ar fi să fiu sănătoasă. Pentru mine, în continuare, cred că este un lucru extrem de important și îl pun pe lista de dorințe, pentru că am și pierdut persoane dragi și îmi dau seama că este cel mai important lucru (...) să am mai mult timp cu familia poate, sincer.”, a declarat Nicole Cherry, într-un interviu acordat pentru Star Matinal de la Antena Stars, citată de Spynews.