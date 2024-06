De ce a divorțat Alex Velea de prima lui soție, Ana Maria Mircea. Artistul face dezvăluirea la mai bine de 11 ani de la ruptură

Alex Velea a făcut recent dezvăluiri inedite despre relația cu Antonia, dar și despre prima lui soție. Iată ce a spus abia acum despre divorțul de Ana Maria Mircea!

Alex Velea și Antonia formează un cuplu de mai mulți ani. Au doi băieți îmăreună, iar artistul o iubește la nebunie pe superba șatenă. Însă, înainte de a o cunoaște pe mama copiilor săi, Alex Velea a fost căsătorit cu Ana Maria Mircea, de care a divorțat în anul 2014.

Adevăratul motiv pentru care Alex Velea a divorțat de prima lui soție

Alex Velea recunoaște că relația cu Antonia are toate ingredientele pentru a fi fericit. Înainte, însă, de a forma un cuplu cu frumoasa cântăreață, Alex Velea a bifat un mariaj cu Ana Maria Mircea, la acea vreme studentă la medicină.

Cei doi au fost căsătoriți din anul 2010 până în anul 2014 și au fost cununați de către Andreea Bănică și Lucian Mitrea. În cadrul unui podcast recent, Alex Velea a rupt tăcerea și a dezvăluit că divorțul de prima lui soție a survenit din lispă de compatibilitate.

„Dacă n-aș fi făcut niște demersuri cred că am fi avut mulți copii. (râde) Dar e Rh-ul negativ și nu putem să mai facem. Trei cezariene, e prea mult, i-au afectat sănătatea. E extrem de frumoasă, e divină. Un amalgam de lucruri m-au făcut s-o iubesc. Dincolo de frumusețe, ce strălucește e ce e în interior. De-asta n-am făcut față primei relații. Eu am mai fost însurat o dată. Dar nu eram compatibili. Probabil nici eu nu eram ce trebuia pentru fata respectivă, vechea mea parteneră, nici viceversa. Sunt experiențe. Iubirea înseamnă sacrificiu, înțelegere, comunicare. Ea mi le oferă și cred că și eu i le ofer exact așa cum și le dorește”, a spus Alex Velea, citat de Revista Viva.

După despărțirea de Alex Velea, Ana Maria Mircea s-a focusat pe carieră. Tânăra și-a finalizat studiile la Universitatea de Medicină „Carol Davila”, cu specializarea psihiatrie. Mai mult, aceasta ar fi reușit chiar să își deschidă propriul cabinet, mai notează sursa citată.

Alex Velea recunoaște care este cea mai mare frică a sa

Alex Velea recunoaște că sărăcia este cea mai mare teamă a sa, marcat fiind de momentele trăite în trecut.

„Frica de sărăcie mi se pare cea mai mare teamă a mea. Am mai fost acolo și nu vreau să mă mai duc. Nu la modul exagerat. Aș minți și aș fi ipocrit să zic. Am trăit ca orice familie normală. Am copii și mă interesează să am bani pentru educația lor. Eu n-am fost niciodată avid de bani. Au trecut pe lângă mine foarte mulți bani raportat la banii cu care am plecat de acasă de la Craiova. N-am știut ce să fac cu ei. Până la 30 de ani n-am agonisit mare lucru”, a povestit Alex Velea, potrivit sursei citate mai sus.