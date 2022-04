De ce merge Ioana Ginghină din patru în patru luni la medicul estetician. Care este secretul frumuseții ei

Fosta soție a lui Alexandru Papadopol, actrița Ioana Ginghină, cunoscută în ultima vreme și pentru rolul Miky din serialul Adela, a recunoscut că acordă o importanță deosebită imaginii ei, de aceea este foarte atentă și la alimentație și la aspectul fizic.

Pe lângă acest lucru, ea a povestit, potrivit Libertatea, că o dată la patru luni, trece pragul cabinetului medicului estetician pentru a-și injecta mici cantități de botox.

Ioana Ginghină, despre injecțiile cu botox: "Sunt actriță, nu-mi pot bloca muchii total"

Actrița, care urmează să se și căsătorească în curând, a precizat că preferă să-i fie injectate cantități mici de botox, pentru că, actriță fiind, ea are nevoie să fie expresivă.

Ioana Ginghină a mai precizat că a început injecțiile cu botox în urmă cu aproximativ trei ani și că face baby botox.

Fac botox… cred că de vreo 2-3 ani. Fac din 4 în 4 luni și de ce așa? Pentru că fac baby botox la Dr. Daniela Diveică, medic specialist în chirurgie plastică și estetică, adică mi se administrează o cantitate mai mică de botox astfel încât nu-mi blochez total mușchii pentru că, fiind actriță, am nevoie de expresivitate, a spus ea, potrivit sursei menționată.

Nu pot să fiu blocată total în zona frunții și să nu mai pot să mișc sprâncenele sau să nu mă mai pot încrunta, să nu mai am expresie deloc.

Acasă am foarte multe creme, uleiuri, aparate de masaj facial, le folosesc zilnic dimineața și seara. Mereu am fost atentă la ten și am avut mare grijă de el, a concluzionat Ioana Ginghină pentru sursa citată.

