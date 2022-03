Care sunt secretele Ioanei Ginghină pentru o siluetă de invidiat în prag de nuntă

Actrița a precizat că are doar două mese pe zi, se încadrează între 1200-1500 de calorii și nu există ronțăieli între mese, nici măcar o alună, a spus ea, potrivit Libertatea.

De 4 ani mă mențin la greutatea asta ideală. Mă urc pe cântar zilnic și am grijă la alimentație. Am două mese pe zi: dimineața și pe la 15-16, atât. La mine nu există ronțăieli între mese, nici măcar o alună. M-am educat atât de bine, încât pur și simplu nu-mi cere corpul, a spus ea.

Ioana Ginghină, despre disciplina unei siluete:"Mă uit în oglindă și mă gândesc că așa vreau să rămân"

Ioana Ginghină nu doar că a renunțat, în urmă cu cinci ani, la carne și lactate, dar are și un mindset care o ajută să stea departe de tentațiile dulci, precum prăjiturile sau de cartofii prăjiți. Mă uit în oglindă și mă gândesc că așa vreau să rămân.

Poftele sunt chestii ce durează câteva minute. Nu consider că se merită pentru câteva minute de astfel de plăcere să-mi distrug aspectul fizic și sănătatea, a spus ea.

Pot înlocui plăcerea asta cu o discuție cu o prietenă, o glumă sau alte activități, a adăugat Ioana Ginghină.

În plus vedeta are un exemplu de sport și sănătate chiar în familie. Tatăl ei este fost antrenor de box și a avut mereu o disciplină și un program sănătos cu alimentație și sport.

Am trăit de mică în casă cu un om care a făcut sport și a mâncat sănătos. Anul acesta, tata face 79 de ani și în continuare merge mult cu bicicleta sau pe jos, înoată, e extrem de activ. El îmi e exemplu. Așadar, și eu fac aproape zilnic 30-40 de minute de mișcare.

Am amenajat acasă o minisală cu bicicletă eliptică, stepper, bancă de abdomene, greutăți și tot felul de curele și mingi. După o vârstă, dacă îți dorești să arate bine carnea pe tine, e bine să faci sport ca să accelerezi metabolismul, a mai spus actrița.

În plus, actrița mai are un motiv de a-și menține silueta. În curând, aceasta va fi din nou mireasă așa că are toate motivele să fie în formă.

