În ce relație a rămas fiica Ioanei Ginghină cu tatăl său, Alexandru Papadopol. Cât de bine se înțelege cu iubitul actriței

Ioana Ginghină este o femeie împlinită și o mamă extrem de fericită. Actrița se mândrește ori de câte ori are ocazia cu fiica sa, Ruxandra, care este de o frumusețe deosebită .

Vedeta postează des pe rețelele sociale, însă îi place să își țină viața personală departe de ochii curioșilor. În ciuda faptului că nu îi place să vorbească despre familia sa, Ioana Ginghină a dezvăluit fără ezitare informații neașteptate despre relația fiicei sale cu tatăl său, Alexandru Papadopol. Totodată, aceasta a povestit și despre legătura specială dintre actualul său iubit și Ruxandra.

În ce relații a rămas Ruxandra, fiica Ioanei Ginghină, cu tatăl său

Deși mama sa este despărțită de tatăl său de câțiva ani, Ruxandra încearcă să petreacă timp alături de amândoi și să mențină o relație frumoasă cu aceștia. În cadrul unui interviu pentru viva.ro, Ioana Ginghină a discutat despre acest aspect al vieții lor.

Actrița a dezvăluit că fiica sa păstrează o legătură constantă cu tatăl său și că relația lor este una normală.

„De curând, am scris un articol pe blog în care am vorbit despre miturile adolescenței. Nu știu de ce se crede că această perioadă este ceva rău. Nu e așa și crede-mă că lucrez cu adolescenți de vreo 20 de ani și acum am și una acasă.

Depinde mult de la individ la individ și mai contează și educația până în adolescență. Ruxandra și Alexandru au o relație normală de tată și fiică. S-au făcut acum trei ani de când m-am separat de Alexandru, lucrurile s-au așezat foarte frumos în timp și mă bucur acum de o familie frumoasă, din care face parte și el.”, a mărtusit Ioana Ginghină, conform sursei citate mai sus.

De asemenea, vedeta a mai evidențiat faptul că se înțelege foarte bine cu fiica sa și o susține în tot ceea ce își dorește să facă. Mai mult decât atât, actrița a declarat că Ruxandra are o personalitate foarte puternică de care este mândră.

„Eu sunt un părinte relaxat, așa am fost mereu, și am mare încredere în Ruxi, dar și în timpul pe care eu l-am investit în ea. O ador, sunt cel mai mare fan al ei. S-a dezvoltat atât de frumos și este o mândrie pentru mine să mi se spună cât de frumoasă este Ruxandra ca personalitate. Și mi se spune din toate părțile, deși nu este un copil care învață și iubește școala.”, a mai adăugat ea.

Cum se înțelege fiica Ioanei Ginghină cu Cristi Pitulice, actualul iubit al mamei sale

După separarea de Alexandru Papadopol, Ioana Ginghină și-a refăcut viața alături de Cristi Pitulice. Ruxandra, fiica actriței, l-a acceptat rapid pe bărbat, iar între ei s-a legat o frumoasă relație de prietenie.

„Aici este ceva ce nu credeam că există. Nu credeam că voi găsi un bărbat care să-mi îngrijească atât de frumos copilul. Activitățile lor sunt temele la fizică, matematică, discuții pe teme istorice, geografie, însă ce facem în fiecare weekend și nu am făcut până acum este că ne jucăm. Da, am început în starea de urgență, acum doi ani, și a rămas așa. Ne jucăm tot felul de jocuri.”, a mai declarat vedeta, potrivit sursei citate mai sus.

