De ce nu a mers Gabriela Cristea la înmormântarea mamei sale. În ce relații a rămas cu tatăl ei

Gabriela Cristea a explicat de ce a ales să lipsească de la înmormântarea mamei sale. Cum a motivat totul: „prefer să țin pentru mine...”

Gabriela Cristea a vorbit recent despre momentul în care mama ei și-a pierdut viața, iar ea a ales să nu participe la înmormântarea acesteia.

Deși au trecut 14 ani de atunci, se pare că subiectul este încă în atenția publicului, motiv pentru care prezentatoarea TV a decis să facă lumină în acest sens.

Iată cum a motivat Gabriela Cristea lipsa ei de la înmormântarea celei care i-a dat viață!

De ce nu a mers Gabriela Cristea la înmormântarea mamei sale

Deși este un subiect sensibil pentru mulți, Gabriela Cristea are puterea să vorbească chiar și despre cele mai dificile momente din viața ei. Moderatoarea emisiunii Mireasa - Capriciile iubirii a vorbit dechid despre decizia extrem de controversată de a nu merge la înmormântarea mamei sale.

Didina Cristea s-a stins din viață pe data de 8 iunie 2010, atunci când a pierdut lupta cruntă pe care a dus-o cu pancreatita. Aceasta a trecut prin mai multe intervenții chirurgicale, însă medicii nu au putut să o salveze în pofida tuturor eforturilor depuse.

Potrivit Libertatea, Gabriela Cristea a mărturisit că alegerea de a nu participa la înmormântarea mamei sale „a fost dictată de dorința de a onora memoria mamei într-un mod discret și personal, departe de ochii curioși ai publicului”.

Prezentatoarea TV recunoaște că pierderea mamei a lăsat-o profund îndurerată, dar că a încercat să nu lase acest lucru la vedere. Ea a considerat că cel mai bine este să păstreze amintirile și respectul față de mama ei într-un mod intimă, fără ca acest subiect să devină public.

„Nu știu ce să-ți răspund la întrebarea asta, pentru că eu chiar nu știu ce să-ți răspund la întrebarea asta. Eu în continuare am dialog cu mama mea, adică întotdeauna am avut… și nu trebuie neapărat să mergi și să faci parte din corul bocitoarelor ca să onorezi pe cineva.

Dar eu am preferat să-mi fac lucrurile astea în tăcere și tot ce ține de partea spirituală, în general, nu afișez, ci prefer să țin pentru mine toate lucrurile legate de spiritualitate”, a mărturisit Gabriela Cristea în cadrul unui interviu „Fresh by Unica”.

Moderatoarea emisiunii de pe Antena Stars, Mireasa - Capriciile iubirii, a vorbit și despre relația pe care o are cu tatăl său, dezvăluind faptul că nu mai țin legătura.

„Nu mai vorbim. De fapt, problema noastră acolo este. Am avut discuțiile astea, dar la sfârșitul zilei eu sunt cea care a decis pentru ea, pentru că eu am fost protagonistă a propriei mele vieți și niciodată nu m-a forțat să fac ceva. Acum nici eu nu mi-am permis să-l forțez pe el să facă ceva, dar am vorbit despre lucrurile astea”, spunea vedeta de televiziune.

