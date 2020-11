De ce nu a vrut Barack Obama să se însoare. Cum l-a convins Michelle până la urmă să facă marele pas

Chiar dacă de-a lungul timpului au apărut o mulțime de zvonuri legate de divorțul dintre cei doi, mai ales după ce Michelle și-a lansat autobiografia, cei doi sunt încă împreună.

Povestea de dragoste dintre cei doi a fost deja subiect de film, Southside with You, un film care a fost lansat în anul 2016 și are ca subiect prima întâlnire a cuplului.

Și în cartea "Povestea mea", dar și în podcasturile pe care le face, Michelle a dezvăluit că au fost momente când relația lor nu mai funcționa deloc: "Au fost momente când am vrut să-l împing pe Barack pe fereastră. Dar avem o relație foarte puternică. Și dacă renunțam la el, dacă m-aș fi îndepărtat de el, în acele vremuri grele, atunci aș fi ratat și toată frumusețea care era acolo."

