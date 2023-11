De ce nu poartă verigheta Gabriela Cristea, deși este căsătorită cu Tavi Clonda. Prezentatoarea TV a explicat motivul

Gabiela Cristea, prezentatoarea TV de la Mireasa, Capriciile Iubirii a dezvăluit motivul pentru care nu mai poartă verigheta, deși Tavi Clonda este nedezlipit de ea.

Gabriela Cristea și Tavi Clonda formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz și se mândresc cu o familie unită. Cei doi s-au căsătorit în anul 2015 cu mare fast și și-au împărțit legământul iubirii, verighetele, într-un cadru de poveste.

Cu toate că tradiția ne arată că soții vor purta verighetele tot timpul, Gabriela Cristea a decis, la un moment dat, că nu va mai face acest lucru. Află în rândurile de mai jos cum s-a "despărțit" de inel îndrăgita prezentatoare TV.

Motivul pentru care Gabriela Cristea nu poartă verigheta, deși soțul ei, Tavi Clonda, o poartă

Prezentatoarea TV și artistul formează unul dintre cele mai iubite cupluri din showbiz-ul autohton. Cei doi cresc împreună două fetițe superbe, blonde ca niște prințese și cu ochii albaștri, ca un ocean.

Vedetele se pot mândri cu o familie unită, o relație clădită pe dragoste, și cu înțelegerea care trece de orice barieră.

De ce nu poartă Gabriela Cristea verigheta: „Nu o port. Nu mai port bijuterii aproape deloc... Dar ce, nu știe lumea că-s măritată? Tavi le poartă, noi avem două verighete, ne-am făcut o pereche de verighete când ne-m căsătorit la cununia civilă și încă o pereche la cununia religioasă”, a spus ea la un podcast.

Gabriela Cristea a povestit cum a cucerit-o Tavi Clonda, când lucrau împreună: „Ce crezi că m-a atras? A fost obraznic. Cu o zi înainte, fusesem îmbrăcată cu o rochie roșie, arătam țiplă atunci, am venit și la tine în emisie perioada aceea, și eram cu o rochie roșie superbă, mi-a cântat «Lady in red», nebunie. A doua zi, când îl văd, venise la emisiune și avea o cămașă roșie, și eu îi zic «Ia uite, ți-ai pus cămașă roșie», că știi, o cămașă roșie pentru un bărbat... e destul de îndrăzneață treaba, și el, trecând așa... eu eram în platou la mine, pe scaun, într-o pauză de publicitate, și el trecând așa, spre ieșire, îmi spune «Da, am poftit la rochia ta roșie de ieri». Deci, pe mine e greu să îmi închidă cineva gura și să mă lase fără replică. M-am enervat, mi s-a ridicat părul în cap, nu știu dacă înțelegi. Și de atunci încolo am început să mă uit la el, să îl privesc, să îl descopăr, pentru că până atunci era un coleg... Și am început încet, încet.(...) Da, eram pregătită să încep o relație”, a mai spus ea în același podcast.

Cât valorează vila în care locuiesc Gabriela Cristea și Tavi Clonda alături de fetițele lor

În cadrul emisiunii Xtra Night Show, artistul a vorbit despre casa în care locuiește alături de soția și fetițele lor. Partenerul prezentatoarei TV a dezvăluit că proprietatea este dotată cu 8 băi, în timp ce terenul are 1.000 de metri și amprenta de 330 de metri.

Mai mult decât atât, Tavi Clonda a declarat că suma pentru care ar fi dispus să își vândă casa ar fi de 900.000 de euro.

„Dacă vine cineva cu 900.000 (n.r. euro) ți-o dau acum. (...) Este un gând, acum nu știu, pentru că trebuie făcută o filmare frumoasă, eu ce imagini am trimis sunt așa. (...) Nu se măsoară în camere, am 8 băi, dacă o fac și pe aia de afară. (...) Terenul de 1.000 de metri și amprenta e undeva la 330”, a susținut artistul la Xtra Night Show, de la Antena Stars.

Chiar dacă i se oferă o astfel de sumă, artistului i-ar fi foarte greu să își vândă casa în care trăiește alături de Gabriela Cristea și micuțele lor. Acesta a mărturisit că vila are o mare valoare sentimentală deoarece au trecut prin foarte multe momente de familie acolo.

