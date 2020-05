"Regele pătrățelelor" a rupt tăcerea! Dorian Popa nu poate deveni tată. Ce îl împiedică pe artist să facă un copil cu Claudia Iosif: "Trebuie să urmez nişte paşi"

Care este problema vedetei

„Eu, făcând sport, iau nişte suplimente nutritive, nişte chestii care cu siguranţă mă fac să nu fiu clar în acest moment apt să dau viaţă unui bebeluş. Şi dacă vreau să fac asta trebuie clar să urmez nişte paşi de curăţare, nu trebuie să te joci. Cred că m-aş căuta şi sub unghia mică de la picior”, a recunoscut Dorian Popa.

Iubita sa este mai mare decât el cu șase ani, dar asta nu a fost un impediment în relația lor, ba chiar l-a ajutat destul de mult să ajungă în punctul de a se visa părinte.

Claudia Iosif are 36 de ani și își dorește cu ardoare un copil.

„Ne gândim la un copil, e normal într-un cuplu. Eu deja am 36 de ani, nu cred că am spus asta până acum. Eu am vorbit cu Dorian și de o eventuală înfiere a unui copil, pe lângă copilul nostru biologic, pentru că mi se pare un lucru foarte nobil, îmi doresc foarte mult chestia asta. După un copil biologic, va urma și chestia asta. Eu nu cred în căsătorie, nu îmi aduce nimic în plus. Petrecerea aia de nuntă a devenit un bal mascat, oamenii nu mai vin de plăcere, vin de necesitate”, a declarat Claudia Iosif.

Claudia, căreia artistul îi spune Babs, creează haine sport pe care Dorian le poartă prin clipuri sau aparițiile publice.

În urmă cu ceva timp, ea declara că învață de la alții cum să creeze articole vestimentare, dar că cel mai important critic și "consultant" este Dorian Popa, deși acesta nu se pricepe la modă.