S-a aflat! Câți bani face Andreea Bălan din YouTube. Câștigă Dorian Popa mai mult ca ea? „Dacă nu vă place, nu mă urmăriți!”

Câți bani câștigă Andreea Bălan din YouTube-ul românesc

Spre finalul vlogului, vedeta a mărturisit banii pe care îi scoate din canalul de YouTube o ajută să îl plătească pe Karin Frone, cel care îi face montajul.

În plus, Andreea Bălan a afirmat că Dorian Popa câștigă mai mult mai mult decât ea: artistul publică zilnic vloguri pe YouTube, iar cântăreața doar opt pe lună.

“Foarte mulți: «A, păi, face din YouTube o căruță de bani! Că de-aia face vlogging!» Nu, dragilor! Din YouTube-ul românesc nu faci chiar atât de mulți bani! Eu fac atâția bani cât să îmi acopăr montajul, pentru că eu nu montez, nu am timp să montez. Și ador cum montează Karin! (…). Nu vă luați după socialblade.com. Alea sunt niște câștiguri pe care ar trebui normal să le primim dacă am locui în America sau în alte țări și dacă reclamele de pe YouTube ar fi plătite așa cum sunt plătite în America. Adică, ăia în America, da, câștigă o căruță de bani din YouTube!

Andreea Bălan, mamă şi tată pentru fiicele ei!​

Noi, aici, în România, în funcție de cât de mult postezi, poți să câștigi mai mult sau mai puțin. Eu, nepostând în fiecare zi, de exemplu, ca Dorian Popa, automat, câștig mai puțin ca Dorian Popa.Dar pot să câștig mai mult decât o persoană care postează o data pe lună. (…)”, a mai declarat frumoasa cântăreață.

Andreea Bălan-carieră

A cunoscut celebritatea în anii 1998-2001, când a activat în trupă Andre, alături de Andreea Antonescu. În această perioadă, trupa a lansat șase albume și a fost una din cele mai apreciate formații dance din acea perioadă.

În anul 2002, a început cariera solo. De-a lungul carierei, a lansat cinci albume și a colaborat cu artiști precum Alina Sorescu, Connect-R, Keo și Puya

În anul 2019, trupa Andre s-a reunit în aceeași formulă.

Andreea Bălan, "atacată" în mediul online de fostul soț. Ce i-a reproșat George Burcea și cum s-a apărat artista

Andreea Bălan - familie și copii

Cântăreața a fost căsătorită cu actorul George Burcea și împreună au doi copii: Ella Maya și Clara Maria.

Tatăl ei, Săndel Bălan, este cel care, alături de tatăl Andreei Antonescu, a pus bazele trupei Andre.

Andreea Bălan nu are o relație foarte bună cu tatăl său, însă în ceea ce o privește pe mamă, lucrurile stau la poli opuși. Solista are parte de tot sprijinul celei care i-a dat viață, mai ales în ceea ce privește creșterea celor două fetițe ale sale, Ella și Clara, motiv pentru care, doamna Valeria Bălan are parte de toată recunoștința.