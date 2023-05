De ce nu s-au căsătorit Carmen Brumă și Mircea Badea până acum. Cei doi s-au cunoscut acum 25 de ani și au băiețel de 9 ani

Carmen Brumă și Mircea Badea se cunosc de mai bine de 25 de ani, dar cu toate acestea, nu s-au căsătorit nici până acum. Experta în nutruție și prezentatorul au chiar și un băiețel împreună, dar nici asta nu i-a impulsionat să ajungă în fața altarului. Discreția a fost elementul cheie când a venit vorba de relația lor, dar cu toate acestea, Carmen Brumă a răspuns mereu întrebărilor despre relația sa și viața de familie.

Invitată în cadrul emisiunii Fresh by Unica, iubita lui Mircea Badea a răspuns întrebării care stă pe buzele tuturor.

De ce nu s-a căsătorit Mircea Badea și Carmen Brumă

Fără prea multe menajamente, Carmen Brumă a spus că nu a fost adepta căsătoriei niciodată.

„Că n-am vrut! Eu n-am avut niciodată această fantezie cu mine mireasă, dar de mică. Adică, nu e ceva recent. Nu am avut eu asta, cu eu să fiu mireasă, eu să fiu soția cuiva, nu am avut-o! Nu mi-am dorit! Așa a fost modelul, așa a fost materialul, prea târziu să mai schimbăm materialul”, a declarat Carmen Brumă.

Carmen Brumă a vorbit și despre începuturile de relație cu Mircea Badea. Mihai Mitoșeru spunea că el le-ar fi făcut cunoștință, însă ea a negat vehement acest lucru.

„Există o poveste care circulă, care a fost spusă de Mihai Mitoșeru, cum că el ne-a prezentat, nu este adevărată. Nu atunci ne-am cunoscut noi, adică atunci are el senzația că ne-am cunoscut, dar noi nu ne-am cunoscut atunci. (…) Nu ne-a introdus, nu ne-a făcut cunoștință Mihai Mitoșeru, ne-am descurcat singuri”, a declarat Carmen Brumă.

Discretă, așa cum o cunoaștem deja, Carmen Brumă a evitat să spună cum s-a cunoscut cu adevărat cu Mircea Badea.

Ce spune Carmen Brumă despre expunerea publică ce a venit odată cu relația ei cu Mircea Badea

Relația de iubire cu Mircea Badea a venit la pachet și cu expunerea în spațiul public. De-a lungul timpului, cei doi au vrut să păstreze discreția în privința relației, dar nu au avut cum să se izoleze complet. Astfel, Carmen Brumă și-a asumat aceste „dezavantaje” încă de la început și spune că nu are cum să se plângă. Nici când vine vorba de comentariile negative din online Carmen nu ripostează și se declară o femeie asumată.

„Meseria asta pe care o avem noi, care presupune foarte multă expunere, este una cu părți pozitive și părți negative. Eu când l-am cunoscut și am decis să fiu cine sunt astăzi, n-am simțit niciun fel de pistol la tâmplă, nu m-a obligat nimeni să fac asta, nu m-a obligat nimeni să fiu în situația asta, eu de bunăvoie am ales. Și atunci, mi s-ar părea nepotrivit, chiar indecent să mă apuc să mă plâng, adică, da, fix ca-n orice meserie, ai părți bune și părți rele. Ești capabilă să le suporți pe alea mai nasoale, bine, nu ești capabilă, next, poate vrea doamna, ia uite ce coadă avem în spate”, a spus Carmen Brumă în cadrul aceluiași interviu.

