De ce Otilia Bilionera și soțul ei turc nu locuiesc împreună. Care a fost motivul pentru care au decis acest lucru

Otilia Bilionera, una dintre cele mai cunoscute artiste din România, și-a deschis sufletul cu privire la relația cu soțul ei, Bekir Ali, și motivele pentru care cei doi au ales să locuiască separat în această perioadă.

Deși par a avea o situație complicată, artista subliniază că legătura lor rămâne puternică, bazată pe iubire, susținere reciprocă și multă înțelegere.

De ce Otilia Bilionera și soțul ei nu locuiesc împreună. Care a fost motivul pentru care au decis acest lucru

Pentru Otilia Bilionera, drumul spre succes nu a fost deloc ușor, iar acum, la apogeul carierei sale, artista continuă să își dedice o mare parte din timp proiectelor muzicale. Deși este o femeie căsătorită, Otilia mărturisește că nu vrea să renunțe la visurile ei profesionale.

„În ultima perioadă m-am concentrat și pe carieră, am muncit la proiectele mele muzicale. Am petrecut mai mult timp în România. Din septembrie m-am întors în țară, iar soțul meu a rămas în Turcia. Ne-am văzut, a fost el în România, ulterior am avut eu concerte și a venit cu mine”, a explicat artista, potrivit cancan.ro.

Soțul ei, Bekir Ali, o susține în totalitate, înțelegându-i programul încărcat. Totuși, distanța dintre ei este amplificată și de faptul că el își desfășoară activitatea în Turcia, unde deține o firmă de construcții.

Programul soțului și proiectele Otiliei: Distanța, o provocare asumată

Pe lângă dedicația pentru carieră, un alt factor care îi ține pe cei doi la distanță este natura muncii lui Bekir. Acesta lucrează intens în diverse orașe din Turcia, fiind rar prezent în Istanbul.

„Este dificil pentru că el nu stă în Istanbul. El are o firmă de construcții, construiește case și este mereu plecat în alte orașe din Turcia și atunci este dificil să petrecem timp împreună. El insistă să merg cu el, aș putea să plec cu el prin Turcia, dar nu vreau nici să îmi abandonez proiectele mele. Nu mi-ar plăcea să stau degeaba, la mâna lui. Sunt genul de om care este obișnuit să muncească dintotdeauna”, a spus Otilia.

Artista mărturisește că relația lor funcționează tocmai pentru că amândoi sunt independenți și nu se bazează excesiv unul pe celălalt. „Nu suntem co-dependenți, cum am văzut la mama și tata. Noi nu avem teama asta de a nu trăi unul fără celălalt. Consider că atunci când iubești pe cineva trebuie să îi oferi libertate să facă ce îi place.”

În ciuda provocărilor, există și vești bune pentru cuplu. Soțul artistei a reușit să obțină viza pentru România, ceea ce le permite să petreacă mai mult timp împreună atunci când programul le-o permite.

„A reușit să-și obțină viza, o are până în martie, deci poate veni oricând în România”, a dezvăluit Otilia.

„Părinții mei l-au cunoscut de anul trecut, l-am adus în România. Au mers și ai mei în Turcia la familia lui, chiar și unchii mei au fost acolo, în Turcia. Este o relație strânsă între noi.

Noi ne construim și casă în Turcia, undeva pe lângă Istanbul, într-un cartier mai liniștit. Mie îmi place Istanbulul, dar să locuiești acolo este greu. Stai toată ziua în trafic, este groznic, îți ia o zi întreagă să mergi doar într-un loc”, a mai declarat artista.

Iată cum își vor petrece sărbătorile:

„Sărbătorile le fac aici, nu există Crăciun fără să fiu cu familia. Bekir va veni aici, va sta cu socrii. A mâncat și porc de Crăciun, l-am botezat oricum. Nu se dă în vânt după șorici, dar i-a plăcut carnea. Cât să îți faci pofta acolo.

Soacrei mele îi aduc porc în Istanbul, doar că ea nu cred că va gusta. Este o femeie de origine musulmană care nu consumă alcool, carne, este foarte religioasă. Eu îmi fac datoria și îi duc”, a povestit cântăreaţa, potrivit sursei citată mai sus.