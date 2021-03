De ce probleme de sănătate suferă Vlad Gherman. Actorul din serialul „Adela” le-a mărturisit totul fanilor săi

Actorul le-a povestit fanilor și cum s-a simțit la terapie:

„Acum am terminat ședința. Nu există cuvinte să pot să decsriu ce am simțit. Nu a fost o simplă ședință în care a venit cineva, ți-a trosnit spate și gata, ridică-te și pleacă. Ce am trăit aici a fost o eliberarea spiritului”, a povestit Vlad Gherman pe contul său de Instagram.

Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman s-au despărțit după 9 ani de relație

“Acesta va fi un video greu de făcut și cu atât mai mult greu de digerat. Dar îl facem pentru că voi ne-ați fost mereu alături, ne-ați susținut, ați crescut cu noi și meritați să știți adevărul de la noi, oricât de dureros sau greu de crezut ar fi. Am zis că zic eu. Criss și cu mine ne-am despărțit”, a spus Vlad Gherman într-un video realizat alături de fosta lui parteneră.

