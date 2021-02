Cum arată apartamentul în care s-a mutat Vlad Gherman după despărțirea de Cristina Ciobănașu. Artistul a dezvăluit totul fanilor

„Haideți în dormitorul matrimonial, deși sunt burlac. E frumos, minimalist”, a spus zâmbind fostul iubit al Cristinei Ciobănașu.

„Îmi place că sunteți martorii acestui eveniment important din viața mea și am vrut să vedeți cum arată apartamentul acum, când abia am luat cheile și o să vedeți și transformarea, pentru că toată săptămâna voi munci aici'', a mărturisit Vlad Gherman, înainte de a începe decorarea apartamentului.

Vlad Gherman le-a prezentat fanilor și rezultatul finit, după ce a făcut curățenie și a adus decorațiuni în apartament:

„A fost o adevărată plăcere să amenajaz acest apartament”, a spus actorul din serialul „Adela”.

Vlad Gherman a locuit înainte cu fosta lui iubită, Cristina Ciobănașu.

Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman s-au despărțit după 9 ani de relație

“Acesta va fi un video greu de făcut și cu atât mai mult greu de digerat. Dar îl facem pentru că voi ne-ați fost mereu alături, ne-ați susținut, ați crescut cu noi și meritați să știți adevărul de la noi, oricât de dureros sau greu de crezut ar fi. Am zis că zic eu. Criss și cu mine ne-am despărțit”, a spus Vlad Gherman într-un video realizat alături de fosta lui parteneră.

”Eu și Vlad nu mai formăm un cuplu. Am decis împreună că este mai bine să o luăm pe drumuri separate, dar rămânem prieteni,” a completat și Cristina despre despărțirea de Vlad Gherman.

Care este motivul pentru care Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman au decis să continue colaborarea

Cei doi au declarat că vor continua să lucreze împreună, chiar dacă nu vor mai forma un cuplu și au explicat și de ce: "Am ales să facem în continuare emisiunea CulTour, împreună, pentru că asta a fost o experiență profesională care ne-a legat, pentru că noi a trebuit să controlăm tot, să gândim tot de la bun început și, na, la serial, vine regizorul, îți spune ce ai de făcut, îți înveți textul acasă și îți faci treaba singur, cum ar veni, în relație cu ceilalți actori. La emisiune am lucrat foarte mult împreună, am depus efort și a fost o evoluție profesională foarte importantă pentru noi și am ales să o facem în continuare cu mare drag", spune Cristina Ciobănașu la Observator.

Vlad Gherman și Cristina Ciobănașu au vorbit deschis despre relația lor.

„În relația noastră respectul a fost foarte important. Noi am vrut să fim cât mai sinceri și transparenți pentru că atâta timp cât noi suntem bine în momentul ăsta și vrem să fim prieteni și vrem să ne avem spatele unul celuilalt ni se pare normal să și promovăm asta, pentru că până la urmă oamenii ne-au urmărit pentru povestea noastră de dragoste și pentru respectul pe care ni l-am purtat. Dacă ne poartă cineva pică, să știe că nu a fost intenționat!", a spus Cristina Ciobănașu, la Antena Stars.