Gabriela Cristea este deschisă cu urmăritorii ei, așa că recent a vorbit despre un subiect care a stârnit interesul în mediul online. Ea a explicat de ce refuză să strângă banii pentru „zile negre” sau drept moștenire pentru fiicele sale. Iată cum a argumentat!

De ce refuză Gabriela Cristea să strângă bani și să le lase avere celor două fiice pe care le are cu Tavi Clonda | Captură Instagram

Gabriela Cristea se poate considera o femeie fericită, dar și o mamă împlinită. Recent, prezentatoarea de la Mireasa, Capriciile Iubirii a vorbit despre finanțele familiei sale, dezvăluind cum își gestionează banii, în special pe termen lung.

Motivul pentru care Gabriela Cristea refuză să strângă bani și să le lase avere celor două fiice pe care le are cu Tavi Clonda

Gabriela Cristea recunoaște că preferă să trăiască în prezent și să se bucure de viață, cheltuind sume considerabile atunci când își dorește ceva. Și pentru că știe ce înseamnă să pleci de jos în viață, fără sprijin financiar din partea părinților, Gabriela Cristea își dorește ca fiicele ei să învețe să își câștige singure banii și să își asume responsabilitatea financiară.

„Vine ea, însă, o vreme, în care spui: <<Mă, dar eu chiar nu pun nimic deoparte? Ce-o să fac la bătrânețe?>>. Cred că conceptul ăsta de bătrânețe s-a schimbat destul de mult și sper să ne țină Dumnezeu sănătoși și bătrânețea noastră să vină cât mai târziu, pentru că, la momentul acesta, eu cred că vârsta este doar un număr. Știu că se vor găsi câțiva deștepți care se vor găsi să-mi spună iarăși, cum n-ar fi prima dată pe net, că sunt bătrână, că sunt trecută, că să mai las și pe alții. Mi se pare foarte important să profiți de banii pe care îi muncești și nu să-i pui la saltea, cum s-ar spune, pentru că vor veni alții după tine și cu siguranță îi vor cheltui și poate nu o să facă treaba asta cu cap, pentru că una e să cheltui banii pe care tu îi produci, și alta e să cheltui banii altcuiva. (...)”

„Mie mi se pare normal ca cei care vine după noi, copiii, să-și muncească propriii bani, nu să-i moștenească. Și la mine a fost la fel. Dacă acum aș întoarce buzunarele, probabil că ele ar fi goale, dar, în același timp, buzunarele sufletului meu sunt pline de satisfacții, pentru că am fost în vacanță cu soțul meu sau am fost în vacanță cu copiii și ne-am creat amintiri fabuloase, pe care să le păstrăm multă vreme în sufletul nostru și care cred că sunt mai importante decât banii de la saltea. (...)”

„Niciodată n-am avut bani puși deoparte. Cât am avut, atât am cheltuit, și uneori chiar și ceva în plus. Fac asta, pentru că ne dorim să ne simțim bine și să profităm de fiecare moment în familie.”, a declarat Gabriela Cristea în mediul online, citată de Viva și Libertatea.

Gabriela Cristea: „N-am fost niciodată o bogătașă”

Deși are o vilă frumoasă, pleacă des în vacanțe scumpe și are tot ceea ce își dorește, Gabriela Cristea nu se consideră o bogătașă.

„N-am fost niciodată o bogătașă, ca să zic așa, și asta pentru că întotdeauna mi-a plăcut să îmi satisfac toate capriciile și dacă mi-am dorit ceva, mi-am luat. În cele mai multe cazuri, investesc în familia mea și în confortul familiei mele, ceea ce mi se pare important, dar nu mă las niciodată pradă tentațiilor de a cumpăra lucruri din astea care ar putea să cadă în categoria celor frivole. Nu cumpăr niciodată lucruri foarte foarte scumpe și nici nu am lucruri foarte scumpe.”, a mai spus ea, citată de sursele menționate mai sus.