De ce refuză Pamela Anderson să mai folosească Instagram, Facebook și Twitter. Vedeta a șocat cu afirmațiile sale

Pamela Anderson, cunoscută pentru rolul din „Baywatch”, a spus atunci că a așteptat șase luni înainte de a apela la ajutorul medicilor și, chiar și atunci, a mințit când a fost întrebată cum a capătat rănile.

Adil Rami, în vârstă de 33 de ani, a negat vehement acuzațiile actriței, într-o postare pe pagina personală de Instagram.

Pamela nu a avut prea mult noroc în dragoste. Pamela Anderson s-a logodit, în luna ianuarie 2020, cu Jon Peters. 12 zile mai târziu, însă, el o părăsea prin SMS. La scurt timp după, actrița dezvăluia că ar vrea să se mai mărite măcar o dată în viața ei, înainte de a muri.

”Doar o dată. Doar o dată, te rog, Doamne. Doar o singură dată! Am fost măritată de trei ori. Oamenii cred că am fost căsătorită de 5 ori. Nu știu de ce. Am fost măritată cu Tommy Lee, am fost măritată cu Bob (Kid Rock – n.red.) și cu Rick (Salomon – n.red.). Asta-i tot. Trei căsnicii. Știu că e mult, dar e mai puțin de 5”, a spus Pamela pentru New York Times.