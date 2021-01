Pamela Anderson a dezvăluit de la ce i se trag "abilitățile fantastice din dormitor". Explicația starletei este uimitoară

Totul a pornit de la o postare pe care Pamela a distribuit-o pe contul său personal de Twitter, unde i-a lăudat pe oamenii vegani și i-a îndemnat pe toți să adopte un regim alimentar fără carne.

A healthy body

is a sexy body,

and eating meat ISN’T healthy.

It’s been linked to heart disease,

diabetes, strokes, and obesity--

which are major causes of erectile dysfunction.