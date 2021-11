Dean Stockwell a murit. Actorul cunoscut din producții precum "Capcana timpului" şi „Air Force One” avea 85 de ani

Cu o carieră de peste 70 de ani, cunoscut pentru roluri din producţii ca „Married to the Mob”, care i-a adus o nominalizare la Oscar, „Quantum Leap” şi „Air Force One”, actorul Dean Stockwell a murit la vârsta de 85 de ani, potrivit Variety.

Potrivit unor apropiaţi ai săi, actorul Dean Stockwell, care a jucat şi în „Blue Velvet” şi „Dune” regizat de David Lynch, a murit pe data de 7 noiembrie, în somn, din cauze naturale.

Pe numele complet Robert Dean Stockwell, s-a născut pe 5 martie 1936 în North Hollywood, California, SUA și şi-a început cariera în copilărie, cu un contract semnat cu Metro-Goldwyn-Mayer. Primul film pentru care a fost creditat a fost „Valley of Decision” (1945), urmat de „Anchors Aweigh” şi „The Green Years”, între altele, potrivit news.ro.

Dean Stockwell a devenit cunoscut în timp ce era la liceu, jucând în parabola anti-rasism “Băiatul cu părul verde” în 1948 și alături de Errol Flynn în adaptarea din 1950 a lui Rudyard Kipling Kim. Cu toate acestea, lui Stockwell i s-a părut dificilă trecerea la maturitate și, după ce a abandonat universitatea, și-a restabilit cariera cinematografică cu un rol principal în “Compulsion”, filmul din 1959 bazat pe cazul crimei Leopold și Loeb, pentru care a câștigat premiul pentru cel mai bun actor.la festivalul de film de la Cannes alături de co-starurile Orson Welles și Bradford Dillman, potrivit theguardian.com.

Dean Stockwell, rolurile care l-au consacrat pe actor

Unul dintre cele mai importante roluri ale actorului a fost al amiralului din serialul SF „Quantum Leap” (NBC), care a fost difuzat timp de cinci sezoane între anii 1989 şi 1993. În limba română serialul s-a numit "Capcana timpului" și a fost printre cele mai îndrăgite producții de la noi din țară, în anii '90.

Rolul i-a adus lui Stockwell mai multe nominalizări la Primetime Emmy şi Globurile de Aur, reușind să câștige în 1990 un Glob de Aur. Doi ani mai târziu, el a primit o stea pe Hollywood Walk of Fame. El ele unul dintre actorii celebrii de la Hollywood care s-au stins din viață recent.

Actorul a fost premiat de două ori la Cannes pentru interpretare, în 1959 („Compulsion”) şi 1962 („Long Day's Journey Into Night”). Dean Stockwell a primit şi o nominalizare la Oscar pentru rolul secundar pe care l-a avut în „Married to the Mob” (1988).

Printre alte productii în care a jucat actorul se regăsesc „Paris, Texas”, „To Live and Die in L.A.”, „The Rainmaker” şi „The Player”.

Actorul a fost căsătorit de două ori, cu actrița Millie Perkins între 1960-1962 și cu Joy Marchenko în perioada 1981-2004, cu care a avut doi copii.

