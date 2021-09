Willie Garson a murit la vârsta de 57 de ani. A devenit celebru pentru rolul său din serialul „Sex and the city”

Actorul american Willie Garson, cunoscut pentru rolurile Stanford Blatch din „Sex and the City” şi Mozzie din „White Collar”, a murit la vârsta de 57 de ani.

În serialul „Sex and the City” al HBO, Garson l-a portretizat pe impresarul Stanford, prietenul spiritual şi elegant al lui Carrie Bradshaw, personaj jucat de Sarah Jessica Parker.

Un membru al familiei lui a confirmat informaţia pentru Variety. Cauza decesului nu a fost divulgată.

Garson a revenit în rol şi în filmele inspirate de serial, „Sex and the City” şi „Sex and the City 2”, şi a filmat recent pentru noul capitol al serialului, „And Just Like That”, produs de HBO Max.

„Familia «Sex and the City» a pierdut unul de-a ei. Minunatul nostru Willie Garson”, a spus Michael Patrick King, producător executiv al „SATC” şi „And Just Like That”.

„Spiritul şi devotamentul lui pentru munca sa au fost prezente în fiecare zi de filmare pentru «And Just Like That». A fost acolo, dând totul, chiar şi când era bolnav. În acest moment trist, întunecat, suntem consolaţi de amintirea bucuriei şi luminii lui”.

Actorul Mario Cantone, partener al lui Garson în „Sex and the City”, a adus un omagiu prietenului său: „Nu aş fi putut avea un partener de televiziune mai strălucit. Sunt devastat şi copleşit de tristeţe. Ne-a fost luat prea devreme. Ai fost un dar al zeilor. Odihneşte-te, drag prieten. Te iubesc”.

Omagii i-au adus şi actriţele Cynthia Nixon şi Kim Cattrall, care şi-au exprimat regretul pentru pierderea unui bun şi amuzant prieten, potrivit news.ro.

„Willie Garson a fost în viaţă şi pe ecran un prieten devotat şi o lumină strălucitoare pentru oricine din universul lui”, se arată într-un comunicat HBO/ HBO Max. „A creat unul dintre cele mai îndrăgite personaje din panteonul HBO şi a fost membru al familiei noastre aproape 25 de ani. Suntem foarte trişti să aflăm despre moartea lui şi trimitem condoleanţe sincere familiei şi apropiaţilor lui”.

Cine a fost Willie Garson și în ce filme a mai jucat actorul

Pe lângă „Sex and the City”, Garson a jucat în „White Collar” (USA Network), din 2009 până în 2014. El a fost cunoscut şi ca Ralph din comedia romantică „Little Manhattan” (2005), Gerald Hirsch în serialul „Hawaii Five-0”, din 2015 până în 2020, şi Henry Coffield în „NYPD Blue”, în 1993.

Născut William Garson Paszamant, în Highland Park (New Jersey), Garson a studiat teatrul la Wesleyan University şi a obţinut diploma de master la Yale School of Drama. După absolvire, a avut roluri în „Cheers” (1982), „Family Ties” (1982) şi „L.A. Law” (1986) şi apariţii în „Boy Meets World”, „The X-Files”, „Friends”, „Twin Peaks”, „Melrose Place”, „Buffy the Vampire Slayer” şi „Ally McBeal”.

Mai recent, a apărut în „Two and a Half Men”, „Hot in Cleveland”, „Stargate SG-1” şi „Pushing Daisies”. A şi regizat câteva episoade din „White Collar” şi „Girl Meets World”, în care a avut şi un rol episodic.

În film, a jucat în „KingPin” (1996), „There’s Something About Mary” (1998), „Fever Pitch” (2005), „Soapdish” (1991), „Groundhog Day” (1993), „Being John Malkovich” (1999) şi „Freaky Friday” (2003). Pe lângă „And Just Like That”, el era implicat şi în serialul „Duke of the Valley”.

Garson a adoptat un băiat, Nathen, în 2009, şi a fost de două ori purtător de cuvânt pentru National Adoption Day.

