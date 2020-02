Definitia muzicii latino in Romania! Maria Andreea si-a lansat noul videoclip, ”Imperial”

”Imperial” este continuarea povestii scrise de Reina, si vine tot pe ritmuri latino, asa cum si-a obisnuit deja fanii. “Cineva mi-a scris ca sunt definitia muzicii latino. Probabil pentru ca, pe langa faptul ca vorbesc spaniola, postez multe dansuri pe InstaStory pe mariaandreeaofficial deoarece atunci cand eram mai mica am fost si coregrafa si am facut si dans 10 ani, iar dansul este pasiunea mea cea mai mare, dar probabil si datorita aspectului meu, sunt bruneta natural. Nu degeaba ma alinta prietenii mei cei mai buni Morena, care in spaniola, pentru cei ce nu stiu, inseamna bruneta”, a declarat artista in exclusivitate pentru a1.ro.

Videoclipul, regizat de Alex Andries, spune povestea a doi dansatori care in tinerete obisnuiau sa danseze impreuna, insa destinul i-a despartit si se intalnesc peste ani de zile la casino si danseaza impreuna, unde isi aduc aminte, scene din tinerete. Scenariul este gandit chiar de Maria Andreea, iar in videoclip are ca partener chiar un dansator profesionist, Andrei Mangra.

Scenele senzuale dintre cei doi sunt sarea si piperul din videoclipul artistei. “Pentru mine, latino inseamna pasiune si senzualitate, asa ca am vrut sa imbinam aceste doua elemente ce se potrivesc perfect cu piesa compusa de Alexandru Unc si Silviu Paduraru. Tinutele din clip au fost realízate de Loredana Ciangau, de machiaj s-au ocupat Andreea Cobzaru si Alina Barbu, iar de par Alexandru Arambasa”.