Delia, despre cum a ajuns să cânte în trupa N&D: „M-a smuls de pe băncile școlii”. Cum s-a cunoscut cu NiCK

Delia a dezvăluit cum a ajuns să facă parte din trupa N&D, dar și cum s-a cunoscut cu NiCK, fostul său coleg de scenă. Iată ce dezvăluiri inedite a făcut jurata iUmor!

Potrivit Viva, Delia și-a făcut debutul muzical la doar 17 ani, în calitate de solistă a trupei N&D, din care făcea parte și Nicolae Marin, alias NiCK. Piesele lor au avut mare priză la public în perioada anilor 2000, iar ele continuă să facă furori și astăzi la petreceri. Iată cum au ajuns să se cunoască Delia și NiCK, fostul său coleg de trupă!

Citește și: Delia a renunțat la hainele care au consacrat-o. S-a fotografiat de la spate în costum de baie. Cum arată artista

Cum a ajuns Delia să cânte în trupa N&D

Delia a dezvăluit că se afla pe băncile școlii atunci când NiCK începuse căutările pentru o solistă care să facă parte din proiectul său dance. Artista s-a oferit fără să ezite o clipă, cu toate că nu avea legătură cu acest gen muzical. Tot ea a mai povestit că cei de la studioul de înregistrări au rămas impresionați de vocea ei, iar, în scurt timp, au scos și primul lor album, care a avut un succes imens la public.

„Momentul cu N&D m-a smuls practic de pe băncile școlii, dintr-un liceu în care eu cântam muzică clasică. N-aveam nicio legătură cu asta. Am intrat din întâmplare. Nick a intrat în clasă și a întrebat dacă e cineva interesat de un proiect dance. Făcea un casting. I-am spus că eu. În clasă au început să aplaude, am plecat, m-am dus la studio, am cântat și atunci mi-am dat seama că e treaba serioasă. Ei au rămas plăcut impresionați. El cânta deja într-un proiect, dar nu avea fată, îi trebuia solistă. Gata albumul, într-o săptămână m-am dus și am înregistrat. A venit acasă, a făcut cunoștință cu ai mei. M-am bucurat că a fost mama deschisă și am început concertele. Primul concert a fost pe undeva pe la mare și am rămas mască. M-am gândit ce tare e să faci ceva și să fie oameni, să strige.”, a dezvăluit Delia, citată de Viva.

Citește și: Cât a costat Revelionul la clubul Deliei și al lui Răzvan Munteanu din Centrul Vechi, din Capitală. Ce oferte au fost

Delia, despre primele concerte ale trupei N&D: „O situație penibilă, dar haioasă”

Delia și-a amintit despre un moment din timpul unui concert a trupei N&D în Piața Revoluției, când, pe fondul unui public neașteptat de mare, s-a pierdut în mulțime.

„Știu că a fost un concert foarte mare cu mii de oameni în Piața Revoluției, la o lansare de album. A fost număr record de oameni și ne-am mirat. Știu că odată m-am pierdut când m-am dat jos de pe scenă, printre oameni. Nu mai găseam ieșirea către scenă, pentru că eram mai mică decât ei și nu vedeam. A fost o situație penibilă, dar haioasă.”, a mai spus Delia, citată de Viva.