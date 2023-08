Delia, despre motivul pentru care a ales să poarte ținuta din latex pe scena Untold 2023: „Am avut trei variante”

Delia a stârnit reacții contradictorii în mediul virtual, după ce a ales să urce pe scena Untold 2023 cu o ținută din latex, care i-a creat un disconfort termic teribil. Iată cu ce nouă replică a revenit pe internet jurata iUmor!

Delia și-a obișnuit comunitatea de fani cu aparițiile extravagante, care atrag atenția. Și cu prilejul festivalului din acest an, din Cluj-Napoca, jurata iUmor a fost criticată pentru ținuta cu care a ales să urce pe scena Untold. Iată cum a reacționat pe platforma de divertisment TikTok!

Cum a explicat Delia alegerea ținutei de la Untold 2023 | Video

Delia a reușit să își bucure fanii cu energia de care a dat dovadă pe scena Untold 2023. Numai că, în spatele adrenalinei, cântăreața trecea prin momente grele.

Ulterior, jurata iUmor a explicat de ce a ales să poarte o astfel de ținută, cu toate că i-a creat un disconfort termic incredibil în acele momente:

„Despre outfit-ul pe care l-am purtat ieri la Untold, că nu erau 35 de grade și că eu eram îmbrăcată în latex și aveam un hanorac cu glugă. Femeia asta e nebună, femeia asta nu este întreagă la cap. Cred că am slăbit ieri trei kilograme. Data trecută când am cântat la Untold, la aceeași oră, a fost răcoare și m-am gândit că anul ăsta n-aș vrea să mă îmbrac în ceva foarte lejer, deși mai obișnuiesc. Am vrut să fie ceva costumație pentru scenă, iar costumație la 35 de grade, mai greu. Am avut trei variante de costumație, toate diferite, asta era pe corp și puteam să port bocancii pe care i-am avut și care sunt foarte ușori.”, a dezvăluit Delia pe contul personal de Tik-Tok.

Ce i s-a întâmplat Deliei în timp ce făcea show pe scena de la Untold 2023

Delia a purtat o ținută din latex la Untold 2023, motiv pentru care a simțit și mai puternic cele 35 de grade din Cluj-Napoca. Și cu toate că a cântat și a dansat timp de o oră, cântăreața a recunoscut că a avut parte de un concert pe care l-a „dus greu” din punct de vedere fizic.

Abia când a ajuns în culise, Delia a îngenuncheat și a cerut apă, apoi a mers să se întindă pe o canapea pentru a respira. Însă, chiar și atunci, jurata iUmor a continuat să își păstreze zâmbetul pe buze:

„(...) Vă arăt o poză cum mi s-au umflat venele pe cap. Îmi plesneau venele pe cap. La un moment dat mi s-a umflat capul. Mi-au apărut niște vene despre care nici nu știam că sunt acolo. Nu le-am văzut niciodată. Le-am văzut în poze. Am văzut că am niște vene pe cap care efectiv stăteau să se spargă. Nu că a fost cald, a fost inuman. În contextul în care eram îmbrăcată așa cum eram îmbrăcată și aveam două ventilatoare stânga-dreapta, într-un punct fix care nu făceau față. Nu mă plâng! A fost uimitor.”, a mai spus vedeta, după concertul ei de la Untold 2023.