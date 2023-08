Ce i s-a întâmplat Deliei în timp ce făcea show pe scena de la Untold 2023: „Îmi plesneau venele pe cap”. Ce nu a văzut publicul

Delia a urcat pe scena de la Untold 2023 și a făcut un show incredibil, însă după concert artista a mărturisit că ținuta din latex i-a creat mari dificultăți, în contextul efortului și al caniculei.

Delia a purtat o ținută din latex la Untold 2023, motiv pentru care a a simțit și mai puternic cele 35 de grade din Cluj-Napoca. A cântat și a dansat timp de o oră iar cele două ventilatoare de pe scena de la Untold 2023 nu au făcut față, așa că artista a avut parte de un concert pe care l-a „dus greu” din punct de vedere fizic.

Când a ajuns în culise, Delia a îngenuncheat și a cerut apă, apoi a mers să se întindă pe o canapea pentru a respira. În tot acest timp artista avea un zâmbet pe chip ca urmare a adrenalinei și a energiei date de mulțimea de oameni din public.

Delia a oferit detalii la rece despre concertul uimitor pe care l-a susținut. Publicul nu a știut că în spatele energiei de care a dat dovadă artista pe scenă a existat un disconfort enorm din cauza căldurii.

Delia, mărturisiri despre concertul ei la Untold 2023: „Am vrut să văd dacă leșin sau nu”

Artista a mărturisit că a greșit când a urcat în latex pe o scenă la 35 de grade, pentru că acești factori au făcut-o să se simtă rău fizic și să i se umfle venele de la efort.

„Cam așa trebuia să mă îmbrac eu la Untlod la 30 și ceva de grade, să fiu ok cu temperatura, să nu leșin. Cum puteam să mă duc așa? Ținuta de scenă de divă, rockstar, nu s-a inventat. La 35 de grade nu există! Nicio ținută! Nu e nimic confortabil. Nu are cum. Bine... Nici în extrema în care nebuna s-a îmbrăcat în latex. Asta a fost un pariu pe care aproape l-am pierdut. Am vrut să văd dacă leșin sau nu. Am vrut să văd dacă rezist, cât de mult pot să slăbăesc într-o oră în care cânt și dansez îmbrăcată în latex.

Vă arăt o poză cum mi s-au umflat venele pe cap. Îmi plesneau venele pe cap. La un moment dat mi s-a umflat capul. Mi-au apărut niște vene despre care nici nu știam că sunt acolo. Nu le-am văzut niciodată. Le-am văzut în poze. Am văzut că am niște vene pe cap care efectiv stăteau să se spargă.

„Nu că a fost cald, a fost inuman. În contextul în care eram îmbrăcată așa cum eram îmbrăcată și aveam două ventilatoare stânga-dreapta, într-un punct fix care nu făceau față. Nu mă plâng! A fost uimitor”, a mai spus vedeta după concertul ei de la Untold 2023.

Deși a fost un concert foarte greu de dus din punct de vedere fizic, Delia a mărturisit că este recunoscătoare pentru toată adrenalina și energia publicului.

„A fost cel mai greu concert vreodată! Fizic l-am dus foarte greu. Dar a fost plin de adrenalină! A fost superb! Și foarte multă lume! Și la ora aia! Și în soarele ăla! Și vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de mine”, a spus Delia pe Instagram.

