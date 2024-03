Delia, dezvăluirea recentă care i-a pus pe jar pe fani. Reacția urmăritorilor ei nu a întârziat să apară

Anunțul Deliei! Ce a dezvăluit recent artista. Reacția fanilor nu a întârziat să apară

În urmă cu puțin timp, Delia, jurata iUmor, a făcut un anunț extrem de important, care va avea un impact major asupra carierei sale.

Delia, anunțul care i-a animat pe fani

Celebra cântăreață și-a anunțat un turneu în SUA, ducând cariera ei muzicală la un alt nivel. Faimoasa cântăreață va avea concerte în SUA și Canada, iar primul dintre ele este în New York pe 29 martie.

Concertul face parte din turneul FLEX, turneu de promovare al noului album. Fiind extrem de încântată de seria de concerte care urmează, Delia a postat o serie de Insta Stories în care le-a arătat urmăritorilor ei cum își face bagajul.

Artista a vrut să se asigure că o să se bucure și de puțin timp liber și a ales să își ia cu ea și rucsacul de drumeție.

“Am văzut eu niște munți pe-acolo, prin Chicago”, a zis artista, sperând să poată ajunge să îi exploreze.

Delia este foarte dedicate atunci când vine vorba de cariera ei, dar știe cum să se răsfețe după o perioadă lungă de muncă. În urmă cu câteva zile, celebra cântăreață a spus că abia așteaptă să plece într-o nouă vacanță.

Până atunci, Delia se bucură de show-urile pe care le pregătește pentru SUA. Anunțul ei postat acum 4 ore a strâns peste 5.000 de reacții, semn că fanii din America abia o așteaptă. Mulți români stabiliți în SUA au comentat la postarea Deliei cu afișul pentru turneu și au spus că sunt nerăbdători să o vadă în concert.

“adooor pana la moarte @delia ❤ si din mormant zbierrrr si te sustin”

“Wow super ! Melrose ballroom e la 5 min de mers de unde locuiesc. Im.coming to see you girl”

“Felicitari maxime si mult mult succes”

“Era si timpul”

Delia, ținutele non-conformiste care îi pun în valoare creativitatea

Nu de puține ori Delia a arătat că este o mare fană a stylingului și designului vestimentar și întotdeauna se afișează în ținute excentrice, care atrag atenția fanilor.

Uneori își ascunde trupul sculptat în ținute largi, iar alte dăți apelează la ținute sexy care îi subliniază bustul și formele.

Chiar și atunci când își intră în rolul de jurată la iUmor, frumoasa blondină apelează la cele mai neobișnuite transformări, semn că vrea să își lase latura creativă să se exprime în mai multe feluri.

Indiferent de ocazie, artistei nu i-a plăcut niciodată să treacă neobservată, purtând mereu ținute care îi pun în evidență creativitatea.