Delia, îmbrăcată într-o rochie de zale, care i-a lăsat formele la vedere. Care a fost reacția fanilor

Jurata X Factor s-a fotografiat într-o ținută extrem de provocatoare, stârnind imaginația fanilor care au înroșit butonul de like. Delia a impresionat, de această dată, cu o rochie făcută din zale pe care a îmbrăcat-o pe deasupra unui body negru.

Delia, ținuta transparentă din zale, care a atras toate privirile

La această ținută, celebra cântăreață a asortat o pereche de mănuși de piele neagră și niște botine neagră cu platformă. Cu un machiaj strident, ruj roșu și creion negru la ochi, Delia a pozat într-o ipostază sexy, așa cum fanii au ocazia să o vadă extrem de rar.

Comentariile fanilor nu au întârziat să apară, iar părerile lor au fost împărțite.

“esti foarte cumintica imbracata 😀😀😀 Fii putin mai indrazneata 🤪😀😀😀”

“Prea top, femeie.❤🖤🤘🏻 @delia”

“Nu exista cuvinte sa exprime cat de misto e poza asta...🤯”

“Lumea să nu uite că sub hainele largi pe care le porți de ceva timp, se ascund forme și trăsături de invidiat ! Pup, Delia !”

“Loving the way you’re shaping and shifting ⚡️”

Citește și: Delia, ținuta care i-a pus în evidență silueta perfectă. Cum a arătat vedeta

Jurata X Factor se mândrește cu trupul său și formele pe care le are, deși este adepta hainelor largi și confortabile. Recent, a povestit la Super Neatza cu Răzvan și Dani faptul că nu își dorește și nici nu poate să se îmbrace ca o doamnă. Tocmai de aceea apelează la ținutele excentrice și în același timp lejere pe care le poartă.

Delia este adepta sportului și a exercițiilor fizice, postând des imagini pe Insta Stories cu ea alergând în parc, făcând fitness acasă sau făcând drumeții pe munte. Prin urmare, a reușit să ăși sculpteze un trup de invidiat, cu picioare subțiri și tonifiate, dar și un abdomen perfect plat.

Delia, în noul sezon X Factor

Cei patru jurați au aflat încă de la începutul sezonului grupurile ale căror mentori vor fi. Astfel, pentru Florin Ristei, anunțul că va fi mentorul grupei de Fete a fost primit cu bucurie, însă nu același lucru se poate spune și despre Delia, care va lucra anul acesta cu Grupurile, fapt care s-a dovedit a fi o provocare până acum.

Citește și: Delia are parte de doză dublă de energie la filmările X Factor, sezonul 10

Ca urmare, artista a mușcat cu poftă din foaia pe care îi era scris ”destinul” din cel de-al zecelea sezon. ”Mănânc grupuri pe pâine!”, a glumit Delia, când colegii săi au observat gestul. De partea cealaltă, Loredana va fi mentor al grupei de Mixt, iar Ștefan Bănică va avea sarcina să formeze o grupă de Băieți.