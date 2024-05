Delia, în vacanță cu părinții! În ce destinație de vis i-a dus pe mama și tatăl ei de Paște. Imagini rare

Delia a publicat pe contul personal de Instagram, la secțiunea Instastory, mai multe fotografii din vacanța în care a plecat alături de părinții și soțul său de Paște. Iată cum i-a surprins pe mama și tatăl ei!

Delia, una dintre cele mai cunoscute și îndrăgite artiste de la noi, a plecat într-o vacanță de vis alături de familia ei. Vedeta i-a luat pe ambii părinți și i-a dus într-un loc unde mulți români doar visează să ajungă. Pe rețelele de socializare, jurata iUmor a postat mai multe imagini cu destinația aleasă pentru sărbătorile Pascale, dar și cu activitățile pe care le desfășoară acolo.

Ce destinație a ales Delia pentru vacanța cu familia de Paște

Delia este o împătimită a vacanțelor. Vedetei nu-i scapă nicio destinație, iar, de-a lungul timpului, avut parte de peisaje și experiențe de neuitat, pe care le-a împărtășit și cu fanii din mediul online. De această dată, jurata iUmor a decis să plece cu părinții și Răzvan Munteanu, soțul ei, în Italia.

Delia a povestit pe rețelele de socializare că a decis să meargă alături de părinți în Como, Italia, timp de câteva zile, ca să își petreacă Paștele într-un mod unic, potrivit Spynews.

Totodată, ea a publicat și numeroase fotografii alături de mama și tatăl ei pe conturile de socializare. Din imaginile rare nu a lipsit nici soțul vedetei, Răzvan Munteanu, alături de care s-a pozat într-o ipostază extrem de romantică, la piscină.

Nu este pentru prima dată când Delia alege să plece în vacanță împreună cu părinții ei. Cu toate că tatăl juratei iUmor a decis să se călugărească la vârsta de 40 de ani și a locuit o vreme la una dintre mănăstirile de pe Muntele Athos, cei doi au reușit să păstreze o relație apropiată și se bucură de fiecare moment petrecut împreună.

Cum a ajuns tatăl Deliei să se călugărească

Ion Matache a luat contact pentru prima oară cu Biserica în anul 2004. Până la 40 de ani, el se declara ateu, însă un alt preot i-a deschis calea către credință. Astfel, Ion Matache a decis să renunțe la tot și să plece pe Muntele Athos.

„Până la 40 de ani, eram ateu. Abia atunci am învăţat <<Tatăl Nostru>>. Era în anul 2004, când am luat contact pentru prima oară cu biserica. Un prieten de-al meu mi-a povestit despre un preot din Piatra Neamţ, iar după ce l-am cunoscut pe acesta, viaţa mea s-a schimbat. Am ajuns la părintele Gherasim, am intrat în sala de mese, unde se făcea rugăciunea. Eram nou-venit în grup. În momentul în care mi-a rostit numele, apoi pe cele ale fetelor mele şi pe al Georgetei, deşi atunci mă văzuse prima oară, m-am blocat.” a povestit Ion Matache, citat de Libertatea și Viva.

În anul 2018, Ion Matache s-a întors de pe Muntele Athos. Ulterior, Gina Matache a povestit că fostul ei soț a revenit acasă, din cauza unor probleme grave de sănătate.