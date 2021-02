Demi Lovado, schimbare radicală de look. Cum arată acum starul Disney

Ultimele sale imagini au strâns peste 2 milioane de aprecieri și foarte multe comentarii pozitive, semn că starul Disney este urmărită și apreciată de un număr imens de persoane.

La cei 28 de ani, Demi Lovado este posesoarea unor forme de-a dreptul spectaculoase și reușește să impresioneze cu talentul său spectaculos.

Demi Lovato, la un pas de moarte, în urma unei supradoze

Frumoasa cântăreață a vorbit despre cele mai grele momente din viața sa și se pregătește să lanseze un documentar numit „Dancing with the Davil”, în care face destăinuri emoționante despre cele trei accidente vasculare cerebrale suferite și unul cardiac în urma unei supradoze de droguri.

„Am rămas cu probleme cerebrale, încă suport consecințele. Nu conduc deoarece am momente în care nu văd clar. Am avut multe vieți. Sunt precum o pisică. Sunt pregătită să fac ceea ce îmi place, să compun și să cânt. Nu-mi trăiesc viaţa pentru alte persoane, pentru titlurile lor sau comentariile de pe Twitter”, a mărturisit Demi Lovato.