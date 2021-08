Demi Moore, apariție de senzație în bikini la 58 de ani. Cât de bine arată actrița și ce detaliu nu a putut să treacă neobservat

Demi Moore se numără printre cele mai sexi și cunoscute actrițe de la Hollywood. Aceasta acaparează toată atenția cu aparițiile sale memorabile, dar și cu trupul de invidiat pe care îl afișează în cele mai provocatoare ținute.

Celebritatea se bucură de o carieră de succes, o viață de lux și foarte multe vacanțe. Recent, actrița s-a decis să plece într-o vacanță binemeritată în Croația, acolo unde și-a etalat formele apetisante într-un costum de baie ispititor.

Demi Moore a pus din nou publicul masculin pe jar. Paparazzi au fotografiat-o în cele mai incendiare ipostaze, chiar în vacanța sa din Croația. Vedeta a îmbrăcat un costum de baie minuscul și negru, care i-a pus în valoare abdomenul plat, picioarele bronzate, bustul generos și superbele trăsături ale feței.

Citește și: Demi Moore, 25 de ani de la lansarea filmului "Striptease". Cum a marcat actrița momentul și cum arată acum, la 58 de ani

Un lucru este evident, actrița ține foarte mult la aspectul său fizic, iar la cei 58 de ani arată de-a dreptul spectaculos. Look-ul său și trupul perfect au lăsat pe toată lumea cu gura căscată, fiind detaliile care nu au putut să treacă neobservate.

Demi Moore, 58, showcases her incredible bikini body in Croatia https://t.co/BDdIYzsIB4 via @DailyMailCeleb