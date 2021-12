Demi Moore s-a pozat nemachiată la 59 de ani. Cum arată chipul ei fără retușuri din pensulă

S-a scris mult că Demi Moore s-a mutilat după ce și-ar fi făcut mai multe intervenții. Însă vedeta a negat și a spus că machiajul nereușit i-a schimbat fizionomia.

Se întâmpla la prezentarea Fendi, acolo unde a făcut senzație pe podium, deși este trecută de 59 de ani.

Demi Moore s-a pozat fără machiaj după ce s-a spus că operațiile au desfigurat-o

În imaginea postată pe Instagram, Demi Moore se află în baie, chiar în cadă, după ce a meditat.

Selfie-ul postat o arată fără pic de machiaj și cu o pereche de ochelari de vedere. Părul îi este așezat într-o parte și pare să fie complet goală.

Captura demonstrează că imaginile de la prezentarea Fendi nu-i puneau în valoarea frumusețea feței, căci Demi are un chip fără cusur.

Ce spunea Demi Moore după ce a fost acuzată că s-a operat

Demi Moore a uimit cu apariția sa din cadrul prezentării Fendi. Vedeta pășea pe podiumul Paris Fashion Week îmbrăcată într-o rochie neagră, însă toate privirile s-au îndreptat asupra chipului său.

Dincolo de criticile primite, momentul a fost unul special pentru Demi, care și-a văzut visul cu ochii.

”Adevărat, nu am realizat decât după aceea că a fost, într-adevăr, o fantezie din adolescență care s-a împlinit. Am avut o clipă în care m-am gândit: 'O, doamne, tocmai am participat la un show cu cele mai mari modele de până acum.

M-am simțit literalmente ca un copil mic”, a spus actrița, în vârstă de 58 de ani, într-un videoclip realizat în compania lui Naomi Campbell.

În timp ce Demi Moore s-a bucurat din plin de experiența unică, look-ul său dramatic a fost îndelung discutat pe rețelele de socializare.

”Ați văzut că Demi Moore a suferit mai multe intervenții estetice?”, ”Nu pare deloc natural”, ”Ce păcat! Mi-aș dori ca femeile să-și permită să îmbătrânească grațios. Este mult mai atractiv decât atunci când încept să-și modifice fața.”, ”De ce, Demi, de ce?”, au fost câteva dintre postările de pe Twitter.

Daily Mail a și cerut părerea unui specialist, care a oferit câteva declarații despre aspectul actriței.

”Deși o mare parte a acestui aspect poate fi atribuită machiajului și iluminatului se pare, de asemenea, că și-a îndepărtat o cantitate mari din grăsimea bucală. Acest lucru face fillerele să dea un aspectul inestetic de umplere a obrazului, rezultând acest look dramatic.”, a explicat dr. Corey L. Hartman.

