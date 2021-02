Dennis Quaid, topit după o blondă superbă care i-ar putea fi fiică. Cum arată și câți ani are Laura Savoie

Dennis Quaid, în vârstă de 66 de ani, și-a făcut un renume la nivel mondial cu ajutorul unor filme precum The Right Stuff (1983), The Big Easy (1986), Great Balls of Fire! (1989), Dragonheart (1996), The Parent Trap (1998), Frequency (2000), Traffic (2000), The Rookie (2002), The Day After Tomorrow (2004), Footloose (2011), Soul Surfer (2011) și The Intruder (2019).

De-a lungul timpului, el a atras atenția publicului și cu viața sa amoroasă. Actorul a avut un mariaj cu actrița Meg Ryan, pe care a cunoscut-o pe platoul de filmare al filmului Innerspace, din 1987.

Cei doi s-au căsătorit în 1991 și au avut una dintre cele mai faimoase căsătorii ale anilor 90, până la divorțul lor din 2001.

Cum arată Laura Savoie, soția lui Dennis Quaid, și câți ani are