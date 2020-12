Cum arată soția și fetițele lui Dwayne “The Rock” Johnson. Unde a întâlnit-o actorul pe Lauren Hashian

Hashian provine dintr-o familie importantă de muzicieni și lucrează și ea în aceeași industrie. Ea e cântăreață, compozitoare și producătoare și și-a început cariera de la 19 ani, scrie Oprah Magazine.

Potrivit lui Hashian, ea preferă să stea departe de lumina reflectoarelor, mai ales pentru beneficiul copiilor, pentru că Johnson “își petrece aproape toată viața în fața unei camere”.

Cuplul și-a făcut debutul în public în 2013, la premiera filmului G.I. Joe: Retaliation, din Los Angeles, la aproape 7 ani de când erau împreună. De atunci, au pășit împreună pe covorul roșu de doar câteva ori.

Johnson și Hashian aveau planuri să se căsătorească în primăvara anului 2018, însă venirea pe lume a celei de-a doua fetițe a contramandat planurile pentru 2019.

“Mama nu vrea să facă poze de nuntă cu o burtică mare - mama vrea să arate bine,” a declarat Johnson pentru Rolling Stone.

“Se întâmplă o grămadă de lucruri în viața mea și am fost atât de norocos să am parte de multe lucruri,” a declarat Johnson pentru Entertainment Tonight, vorbind despre Hashian în urmă cu câțiva ani. “Relația e cel mai valoros lucru. Oamenii din viața mea. Am învățat ce putere avem să îi facem pe alții fericiți și împliniți în relație.”

“Și o am pe iubirea vieții mele, Lauren, alături de care sunt de 8 ani acum,” a continuat el. “Mă trezesc în fiecare zi atât de recunoscător că am pe cineva ca ea, cineva alături de care pot trece prin viața asta.”

Fiica cea mare a lui Dwayne Johnson se pregătește să calce pe urmele tatălui ei celebru

Se pare că Simone Alexandra Johnson vrea să pășească pe urmele tatălui ei celebru cu o carieră în luptele WWE.

Dwayne “The Rock” Johnson a dezvăluit în luna februarie a acestui an că prima sa fiica, Simone, a început să se antreneze în cadrul WWE Performance Center și, în luna mai, tânără a declarat că a semnat oficial un contract cu WWE.

