Meg Ryan, de nerecunoscut la 59 de ani. Cat de mult s-a schimbat “iubita Americii”

Rolurile ei din filmele de dragoste i-au adus porecla de ”iubita Americii”, scrie Insider. Printre cele mai de succes se numără When Harry Met Sally, din 1989, Sleepless in Seattle și City of Angels, din 1998.

Printre cele mai cunoscute roluri din cariera sa se numără You’ve Got Mail, în care a jucat alături de Tom Hanks, și Kate și Leopold, în care a jucat alături de Hugh Jackman, din 2001.

În ultimul deceniu, Ryan s-a concentrat pe proiecte mai mici, inclusiv debutul regizorul pentru Ithaca, lansat in 2015.