Detaliul mai puțin știut despre iubita lui Dorian Popa. Cu câți ani este Claudia Iosif mai mare decât artistul

Cu toate că este mai mare decât partenerul său cu șase ani, Claudia arată incredibil de bine la cei 38 de ani pe care îi are.

La fel ca Dorian, ea acordă o atenție sporită felului în care arată, deși recunoaște că a apelat încă de când era adolescentă la câteva intervenții estetice.

Câți bani câștigă lunar Dorian Popa

Dorian Popa are o carieră de succes începută în televiziune și ulterior continuată pe mediile sociale, care l-au adus mult mai aproape de admiratorii săi.

Cântărețul este o adevărată vedetă atât pe Instagram, unde adună o comunitate de 2,2 milioane de urmăritori, cât și pe Youtube, unde este urmărit de aproximativ două milioane de oameni.

Invitat într-o emisune TV, Dorian Popa a răspuns tuturor curiozităților legate de banii care îi vin acestuia din Youtube. La finalul lunii artistul numără aproximativ 100.000 de euro de pe urma vizualizărilor, a videoclipurilor cu un conținut interesant și a publicității pe canalul de Youtube.

„Din vizualizări faci între 7 și 15.000 de dolari pe lună și dacă mai faci și publicitate bine gândită poți să te duci între 20 și 40.000 de euro pe lună, deci plus vizualizările, te duci undeva între 30 – 50.000 și dacă mai ai și contracte pe un an, cum am eu, sar de o sută lejer”, a declarat Dorian Popa, la Aleph News.