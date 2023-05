Dieta care o ajută pe Anca Țurcașiu să se mențină într-o formă senzațională. Ce mănâncă actrița pentru a arăta atât de bine

Anca Țurcașiu a dezvăluit cum reușește să se mențină în formă atât de bine la 53 de ani. Aceasta are mare grijă la ce consumă zi de zi și spune cum combină alimentele în așa fel încât să nu se depună.

Anca Țurcașiu, dieta pe care o ține pentru a arăta atât de bine la vârsta de 53 de ani. Aceasta combină alimentația cu sport pentru a avea asemenea rezultate

Anca Țurcașiu, concurentă în sezonul 19 la Te cunosc de undeva, alături de Jean Gavril, are mare grijă la ceea ce consumă zi de zi pentru a arăta atât de bine de fiecare dată. Iată ce consumă pentru a se mențineîn formă:

Citește și: Anca Țurcașiu a dezvăluit cum se înțelege cu nora ei. Concurenta de la Te cunosc de undeva a dat cărțile pe față: „Nu deranjez”

„Da. Vizavi de siluetă – reel-ul acela l-am făcut într-un moment în care am vrut să dau jos trei kilograme și am reușit. Am mâncat foarte puțin, o singură dată pe zi. Acum nu mai fac asta. Am două sau trei mese pe zi, dar tot cu mare atenție. Folosesc combinații corecte de alimente: proteine plus legume. Proteine însemnând ouă sau pește.

Mănânc salate multe, mult verde în farfurie, fără ulei, fără grăsimi. Am eliminat lactatele, carnea, carbohidrații ca să păstrez o formă a corpului şi kilogramele pe care mi le doresc. Fac în fiecare zi o oră de sport pentru tonifiere musculară”, a spus Anca Țurcașiu pentru viva.ro.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Ce spune Anca Țurcașiu despre relația dintre ea și nora ei: „Nu e noră, e prietenă”

Deși are în spate o carieră impresionantă, Anca Țurcașiu a mai avut un motiv de bucurie, anul trecut, atunci când unicul ei fiu, Radu Cristian, și-a unit destinul cu o tânără despre care vedeta are numai cuvinte de laudă.

Citește și: Anca Țurcașiu, declarații despre fostul soț la trei ani de la divorț: „A fost un act de curaj foarte mare”

În cadrul unui eveniment monden, Anca Țurcașiu a dezvăluit, pentru Viva, că soția fiului ei nu este doar o rudă pentru ea, ci și o adevărată prietenă, la fel cum este și propriul fiu.

Vedeta a adăugat că le respectă discreția și timpul personal, motiv pentru care nu se bagă în viața lor și nici nu intervine cu sfaturi atunci când nu i se cere:

„Nu e noră, e prietenă, e o fată adorabilă și chiar suntem prieteni. Și cu Radu, la fel. Suntem prieteni cei mai buni, nu mă bag în viața lor, nu stau să le dau sfaturi, să-i încurc. Dacă nu mă sună, nu-i sun, nu deranjez, nu există să mă bag în viața lor și să fiu o persoană care să-i încurce sau enerveze, dimpotrivă.”, a declarat Anca Țurcașiu pentru Viva.

Răsturnări de situație și momente dramatice în cele mai noi episoade. Lia - Soția soțului meu se vede în AntenaPLAY!