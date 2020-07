Dieta reginei Letizia a Spaniei. Cum se menține în formă la 47 de ani și ce asemănare izbitoare există între ea și regina Rania a Iordaniei! |FOTO

Deși, este mamă a doi copii, și are vârsta de patruzeci si șapte de ani, regina Letizia a Spaniei are o siluetă de invidiat. Însă, pentru asta, frumoasa regină are un regim de viată sănătos și a adoptat un regim alimentar pe măsură, care o ajută să se mențină la 51 de kilograme.

Ce alimente consumă regina Letizia?

Dieta Perricone gravitează în jurul alimentelor bogate în nutrienţi şi proteină slabă, informează Everyday Health. Peşte precum somonul, care este bogat în acizi graşi omega-3, ar trebui să fie consumat în abundenţă, la fel şi alimentele bogate în antioxidanţi precum fructele de pădure. Un mic dejun sănătos ar arăta în felul următor: un smoothie proaspăt, urmat de o omletă din albuş de ou şi somon afumat. Salatele, legumele la grătar şi peştele gătit sunt recomandate pentru prânz şi cină.