Monica Gabor, postare emoționantă cu un mesaj puternic în mediul online! Iată ce a fotografie a postat și cui i-a transmis cuvintele frumoase: „Te ador!”.

Monica Gabor a publicat pentru prima dată o imagine în online după ce s-a aflat că a născut un băiețel în urmă cu aproximativ 6 luni.

Se pare că fosta doamnă de la Izvorani a vrut să marcheze un moment special din viața și din familia ei și tocmai de aceea a ales să posteze o imagine cât o mie de cuvinte.

Iată ce a postat Monica Gabor în mediul online cu ocazia unei zile foarte importante pentru ea și pentru familia ei!

Monica Gabor, imagine nouă în online. Ce a postat fosta doamnă de la Izvorani după ce s-a aflat că a născut

Monica Gabor a luat prin surprindere pe toată lumea cu ultima postare de pe contul său de Instagram.

Fosta soție a lui Irinel Columbeanu a ales o fotografie superbă cu ocazia zilei de naștere a surorii sale, Ramona Gabor, pe care a postat-o alături de un mesaj absolut emoționant.

Ramona Gabor împlinește astăzi frumoasa vârstă de 36 de ani și se bucură la maxim de toate experiențele minunate din viața sa. Ea a plecat din România în anul 2011, mutându-se în Dubai acolo unde de-a lungul timpului s-a implicat în mai multe afaceri.

„Sunt de aproape 13 ani acolo. Când am ajuns în Dubai, am aveam un singur prieten cu care, de fapt, făceam fashion show-uri la Cătălin Botezatu pe vremuri. Acest prieten al meu lucra pentru o companie aeriană de acolo ca și cabin crew. Îmi tot spunea că trebuie să vin pentru că sunt multe joburi de modelling și nu sunt modele, pentru că era Dubai, era gol, nu mergea nimeni prin Dubai, era încă la început.

Nu era acest marketing care este acum. Vreo doi-trei ani am zis că nu am ce să fac eu acolo. Câștigam mai bine în România, la emisiuni TV, la prezentări de modă și nu am vrut, până într-o zi când am zis: hai să încerc! Am zis că o să mă duc pentru trei săptămâni și datorită lui, că și el făcea modelling în timpul liber, m-am dus la un casting în prima zi cum am ajuns.

Am cunoscut 200 de fete, dintre care vreo 10 erau românce. După casting am mers la un prânz și ne-am împrietenit. Practic, după prima zi în Dubai mi-am făcut niște prieteni, iar a treia zi deja am avut un job în modelling pentru că luasem castingul. Asta m-a făcut să înțeleg că pot să am prieteni aici, să fac și bani aici și mai am și viața privată aici, așa că am hotărât să rămân” a declarat aceasta recent în podcastul lui Teo Trandafir, potrivit libertatea.ro.

Pentru că Ramona Gabor este o persoană extrem de importantă pentru Monica, aceasta nu a vrut să treacă ziua fără să îi ureze surorii sale un mesaj chiar și în online.

„La mulți ani surorii mele minunate! Te ador” este urarea pe care i-a făcut-o Monica Gabor postând o fotografie de colecție împreună.

Iată și imaginea!

Se pare că cele două surori sut extrem de apropiate în continuare, așa cum au fost dintotdeauna și sunt alături una de cealaltă și la bine, dar și la greu.

