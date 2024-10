Din ce face bani Daniela Crudu, după ce s-a retras din televiziune. Spune că muncește doar o zi pe lună

Daniela Crudu a dezvăluit din ce face bani, după ce s-a retras din lumina reflectoarelor.

Daniela Crudu este una dintre cele mai cunoscute vedete din showbizul românesc. Ani la rând, bruneta a fost o prezență constantă pe micile ecrane și făcea furori cu ținutele sumare. Însă, lucrurile s-au schimbat de când a devenit mămică, iar aparițiile ei televizate au devenit din ce în ce mai rare. Totuși, bruneta continuă să fie activă pe rețelele de socializare, acolo unde are sute de mii de fani. Iată cum își câștigă banii acum!

Ce face Daniela Crudu pentru bani acum

Viaţa Danielei Crudu s-a schimbat complet după ce a devenit mămică. Aceasta s-a retras din lumina reflectoarelor şi se ocupă exclusiv de familia sa. Bruneta a precizat că încă primeşte invitaţii la emisiuni, însă le refuză deoarece preferă să stea cu cei doi copii şi cu soţul său.

Cu toate că se dedică mult vieţii de familie, Daniela Crudu încă face bani frumoşi. Aceasta a dezvăluit că o dată pe lună merge şi face un shooting pentru un contract.

„Nu le onorez pe toate, că nu am timp. Îmi dedic viața familiei și aleg doar ce merită. Las copiii la bunici, dar trebuie să și merite. O dată pe lună fac un shooting pentru un contract. Motivul este familia, am doi copilași superbi pe care îi iubesc nespus de mult și am pus accent pe ei. Primesc invitații să vin în emisiuni, dar nu vreau să vin să mă spovedesc. Prefer să-mi văd de viața mea și să nu vorbesc de viața mea personală la televizor”, a povestit Daniela Crudu la Un Show Păcătos, citată de Cancan.

​Fosta asistentă TV a mai declarat că se simte foarte bine de când a renunțat la televiziune și se dedică vieții de familie.

„Nu a fost în secret. Dacă nu am anunțat pe nimeni nu înseamnă că a fost în secret. Mi-am chemat prietenii, nu a fost nimic secret. Îmi e bine așa cu familia. După atâția ani de proiecte, am luat o pauză. Copiii mă fac cea mai fericită și îmi place viața asta de familie. Dacă voiam la televizor, mă duceam că sunt chemată, dar nu mai vreau”, a mai spus Daniela Crudu, potrivit sursei citate mai sus.

Cum s-a făcut Daniela Crudu cunoscută

Daniela Crudu este o personalitate din România, cunoscută pentru activitatea sa în televiziune și pentru cariera de model. A devenit populară ca asistentă TV în diverse emisiuni de divertisment, printre care „Un show păcătos”, unde a fost una dintre figurile principale.

Pe lângă activitatea în televiziune, Daniela a participat și la reality show-uri precum „Asia Express”, unde a captat atenția publicului prin stilul său energic și personalitatea carismatică.

În trecut, Daniela Crudu a avut și o carieră în modelling, apărând în reviste și proiecte comerciale. De-a lungul timpului, ea a fost adesea în centrul atenției tabloidelor din România, fiind o figură mediatizată pentru aparițiile ei spectaculoase și pentru viața personală.