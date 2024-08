Din ce își câștigă banii Ioana Țiriac în Emiratele Arabe Unite. Cu ce se ocupă fiica lui Ion Țiriac

Ioana Țiriac, fiica lui Ion Țiriac din relația cu jurnalista egipteană Sophie Ayad, s-a angajat în Emiratele Arabe Unite. Tânăra s-a mutat în Dubai după ce a studiat în Statele Unite ale Americii. Iată cu ce se ocupă.

Ion Țiriac este foarte discret în ceea ce privește viața personală. Acesta și-a ținut situația sentimentală și familia departe de ochii curioșilor sau de luminile reflectoarelor.

La fel este și unica fiica a omului de afaceri, Ioana Țiriac. Tânăra care a împlinit 27 de ani este de o frumusețe răpitoare, moștenind cele mai frumoase trăsături de la mama ei, pe nume Sophie Ayad.

De-a lungul timpului, Ion Țiriac a avut parte grijă de educația fetei sale. Acesta a încurajat-o să studieze în Statele Unite ale Americii. Mai mult, fostul jucător profesionist de tenis român a sfătuit-o pe tânără să își câștige singură banii și să nu depindă de nimeni.

„Bănuiesc că un copil norocos este cel care are posibilitatea în tinerețea lui să crească într-un mod logic și normal. Faptul că a învățat că întotdeauna există cineva care are nevoie mai mult decât are ea de anumite lucruri, sau de lucrurile normale în viață, a învățat-o de la o vârstă foarte fragedă, iar acum că își face singură asemenea evenimente pe care le-a făcut împreună cu noi, și cu mine, și cu maică-sa… nu e meritul meu absolut deloc”, spunea omul de afaceri în 2018, potrivit click.ro.

Cu ce se ocupă Ioana Țiriac, fiica lui Ion Țiriac, în Emiratele Arabe Unite

Deși își dorea să-i calce pe urme mamei sale, angajându-se în presă, Ioana Țiriac are o profesie la care puțini se așteptau în Emiratele Arabe Unite. Se pare că fiica lui Ion Țiriac este agent imobiliara la o firmă de prestigiu din orașul în care s-a mutat.

Cea care a scos la iveală meseria tinerei a fost chiar mama ei. Sophie Ayad a publicat pe rețelele sociale o poză cu fiica ei, unde Ioana Țiriac apare alături de alți agenți imobiliar foarte cunoscuți, conform unica.ro.

Cum a început povestea de iubire dintre Ion Țiriac și Sophie Ayad

După divorțul de Erika Braedt, Ion Țiriac și-a găsit fericirea și liniștea în brațele unei jurnaliste de origine egipteană, pe nume Sophie Ayad. Aceștia au trăit o frumoasă poveste de dragoste timp de 9 ani, iar din rodul iubirii lor s-au născut doi copii: un băiat pe nume Karim și o fată, Ioana.

Omul de afaceri și marea lui dragoste s-au cunoscut la Munchen, în 1992. Destinul i-a adus împreună datorită business-urilor pe care Ion Țiriac le avea la vremea respectivă în Germania.

Miliardarul român și Sophie Ayad au decis să o ia pe drumuri separate în anul 2001. Deși s-au despărțit, cei doi au rămas în relații foarte bune având grijă amândoi de fiul și fiica lor.

La aproximativ 23 de ani de când au decis să pună capăt relației, Ion Țiriac își aduce aminte cu drag de toate momentele petrecute alături de Sophie Ayad. Acesta are numai cuvinte de laudă la adresa fostei partenere.