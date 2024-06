Din ce își câștigă banii Magdalena Chihaia. Logodnica lui Dinu Maxer conduce o afacere de succes

Magdalena Chihaia, logodnica lui Dinu Maxer, conduce o afacere de succes. Iată cu ce se ocupă bruneta pe lângă dans și actorie!

Magdalena Chihaia a intrat în atenția publicului după ce a început o relație cu Dinu Maxer. Dincolo de lumina reflectoarelor și cariera artistică, bruneta câștigă bani frumoși și din altă sursă. Iată despre ce este vorba!

Magdalena Chihaia conduce o afacere de succes

Magdalena Chihaia este apreciată pentru cariera sa în lumea artistică, fiind actriță și dansatoare. Totuși, puțini știu faptul că este și femeie de afaceri, conducând cu succes o firmă de organizare evenimente, activitate care îi aduce venituri satisfăcătoare, potrivit Spynews.

În plus, televiziunea nu este o noutate pentru Magdalena Chihaia. Bruneta a avut mai multe apariții în cadrul emisiunii iUmor, unde a făcut show de fiecare dată. Prestația care a rămas în mintea juraților a fost atunci când a venit îmbrăcată într-o măicuță, cei patru fiind impresionați de talentul ei.

Cu toate că este o persoană deschisă în ceea ce privește cariera sa, Magdalena Chihaia a fost întotdeauna discretă când a venit vorba despre viața personală. Deși puțini știu, actuala parteneră a lui Dinu Maxer a mai fost căsătorită în trecut, însă relația a ajuns la un final nefericit, terminându-se cu un divorț, potrivit sursei citate.

Cât a costat inelul de logodnă pe care Dinu Maxer l-a cumpărat pentru viitoarea lui soție, Magdalena Chihaia

Dinu Maxer nu a mai ținut cont de bani când a venit vorba despre cea mai importantă femeie din viața lui. Se pare că acesta a plătit aproximativ 12.000 de euro pentru un inel din aur alb cu diamant.

Mai mult, cererea în căsătorie a avut loc de față cu părinții Magdalenei Chihaia. Cântărețul a vorbit în detaliu despre cum au decurs toate pregătirile pentru momentul mult așteptat din Veneția.

„Deși erau și părinții meu cu noi în barcă, din momentul în care Dinu mi-a pus întrebarea noi nu am mai văzut pe nimeni în fața ochilor. Așa emoții aveam amândoi!”, a spus logodnica artistului în cadrul unei emisiunii TV, citată de click.ro.

„Am fost alături de părinții Magdei, care erau de o săptămână acolo, împreună cu vărul ei din Germania, un violonist de excepție. De fapt, ei au fost cei care ne-au invitat acolo, nu veniți și voi câteva zile, eu am zis stai să văd care este programul. Și uite așa am reîntregit familia acolo.

Am petrecut două zile la Bologna, înainte de Veneția. Pentru mine a fost pentru prima oară când am mers la Veneția, Magda a fost deja de vreo trei-patru ori, și la carnaval. Eu am complotat cu mama Magdei, care știa tot ce am de gând să fac. A fost doar în doi complotul. Am întrebat-o care e locul perfect pentru cerere, a zis Veneția, în gondolă.

Ne-am urcat cu toții în gondolă, împreună cu părinții Magdei. Era gata să nu fie așa, din cauza problemelor de sănătate și a căldurii. Eu vroiam să am spectatori, să fie momentul împărtășit. Și la sfârșitul circuitului, care a durat vreo 45 de minute, i-am pus marea întrebare, pe care am gândit-o două zile”, a dezvăluit și Dinu Maxer despre cererea în căsătorie, potrivit sursei citate mai sus.