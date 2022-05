Doliu în familia Anei Baniciu. Mama artistei s-a stins din viață. Ce mesaj înduioșător a scris ea pe rețelele de socializare

Ana Baniciu trece prin momente dificile. Iată ce mesaj a transmis frumoasa vedetă, după ce femeia care i-a dat viață a decedat. Cuvintele sunt foarte emoționante.

Doliu în familia Anei Baniciu. Mama cântăreței s-a stins din viață, iar fiica ei i-a transmis câteva cuvinte

Ana Baniciu trece prin momente dificile, după ce mama ei s-a stins din viață. Iată ce cuvinte emoționante a scris:

„Adina, mama care și-a dedicat întreagă viață copilei ei, care a sprjinit-o și a trăit pentru un singur om… pentru mine! Am stat în ultimele 2 luni alături de ea, am respirat în același ritm și ne-am spus tot ce era frumos și poate am mai uitat să spunem. Am fost alături de ea până la ultima suflare și am condus-o spre un loc luminat.

Mama mea nu pleacă niciodată de lângă mine, ea este cu mine la fiecare pas și mă ghidează! Mama mea sfânta și bună pe care o iubesc infinit mi-a dat ultima și cea mai importantă lecție, lecția vieții și înțelepciunea atunci când vine vorba de moarte!

De mulțumit, am să îți mulțumesc în fiecare zi din viață mea pentru că ai fost, ești și vei fi lângă Ana ta care are planuri mari și care nu o să stea o secundă, o să te facă mândră în continuare, așa cum a făcut-o și până acum! Te iubesc cu toată ființă mea, în fiecare secundă! ”, a scris Ana Baniciu pe Instagram.

Ce mesaj i-a transmis Ana Baniciu viitorului său soț

Deși nu publică des imagini cu iubitul său, Ana Banciu s-a decis să facă o mică excepție pe 14 aprilie când a surprins pe toată lumea cu ipostaza adorabilă în care s-a fotografiat alături de Eduard Kovacs.

Un lucru este evident din fotografie, fiica lui Mircea Banciu radiază de fericire alături de bărbatul care a cucerit-o. Aceasta a fost surprinsă în timp ce stătea cu capul pe umărul partenerului său și zâmbea.

Internauții nu au putut să treacă neobservată descrierea pe care a folosit-o aceasta la poză.

„Azi este ziua lui Edițu, cel mai bun om pe care îl cunosc, cel mai grijuliu și atent viitor soț și cel mai bun prieten al meu! Îi mulțumesc lui Dumnezeu în fiecare dimineață pentru că te-a adus în viața mea și pentru ce avem noi 2! La mulți ani, din tot sufletul meu! Să fii cel mai sănătos, că iubit nu-mi fac griji😂 Te iubesc infinit! ~ Anuța🧍🏼‍♀️”, a scris Ana Baniciu, vizibil emoționată și fericită.

Postarea artistei a strâns mai bine de 11 mii de like-uri și o mulțime de urări din partea prietenilor viruali. Printre vedetele care i-au lăsat mesaje frumoase se numără Carmen Grebenișan, concurenta de la Dancing on Ice - Vis în doi.

„La mulți ani minunați!”, „La mulți ani! Și toți să vă fie împreună! ⭐️”, „Ce frumos❤️ La mulți ani!🥳” sau „La mulți ani frumoși, numai bucurii să aveți împreună!”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online.

Acțiune, mister și comedie ▶ Vezi noul episod din searialul coreean The Fiery Priest, în AntenaPLAY