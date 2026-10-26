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Donald Trump, comentariu controversat despre aspectul fizic al lui Nicki Minaj, în timpul unui miting. Ce i-a spus artistei

După un an în care Nicki Minaj, autoproclamată „fană numărul 1” a lui Donald Trump, l-a elogiat în repetate rânduri pe președintele american, acesta îi întoarce acum complimentele.

Autor: Maria Petricu
Publicat: Luni, 26 Octombrie 2026, 10:02 | Actualizat Luni, 26 Octombrie 2026, 10:02
Donald Trump îi complimentează posteriorul lui Nicki Minaj | Gettyimages
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Nicki Minaj, în vârstă de 43 de ani, a călătorit duminică, 25 octombrie, alături de președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, la bordul aeronavei prezidențiale Air Force One, pentru a participa la un miting electoral organizat în Port Huron, oraș din statul Michigan, aflat la granița cu Canada.

Evenimentul are loc în contextul în care republicanii încearcă să contrazică previziunile analiștilor privind un val de victorii ale democraților la alegerile de la jumătatea mandatului prezidențial.

Cei doi s-au folosit de notorietatea lor pentru a le face lobby republicanilor Mike Rogers, fost membru al Camerei Reprezentanților a Statelor Unite ale Americii, care candidează împotriva democratului Abdul El-Sayed, și John James, membru al Camerei Reprezentanților, care încearcă să o învingă pe democrata Jocelyn Benson, secretarul de stat al statului Michigan. James candidează pentru funcția de guvernator, deținută în prezent de Gretchen Whitmer.

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Donald Trump îi complimentează posteriorul lui Nicki Minaj

Într-o apariție care a durat aproape două ore, Trump a susținut că relatările din presă despre declarațiile sale anterioare, în care afirma că apreciază posteriorul lui Jon Husted, senatorul republican de Ohio, au fost lipsite de context, conform unei surse. Potrivit președintelui, remarcile, făcute „în glumă”, ar fi trebuit interpretate ținând cont de trecutul lui Husted în fotbalul american.

„Nu am mai făcut niciodată așa ceva în cazul unui bărbat. Între noi fie vorba, femei? Da. Bărbați? Nu”, a declarat Trump. „Apropo, am văzut și eu un posterior al naibii de frumos: cel al lui Nicki Minaj.”

„E greu să nu-l remarci”, a spus el despre artista cunoscută pentru albumul Pink Friday, înainte de a adăuga: „Ridică-te în picioare! E greu să nu-l remarci.”

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După ce artista s-a ridicat de pe scaun și a salutat publicul, Donald Trump a continuat: „Sper că Nicki nu s-a simțit jignită, dar noi o iubim. Ne este alături de multă vreme.”

După ce s-a războit cu rivalele din rap, Nicki Minaj a devenit „fana numărul 1” a lui Donald Trump. Aceasta a explicat de ce îl susține pe Donald Trump, spunând că se poate identifica cu el.

Mai târziu, în cursul serii, după ce a pledat în favoarea candidaților republicani într-un discurs de aproximativ două minute, Președintele a lăudat-o pe interpreta hitului „Starships”: „Nu a arătat niciodată mai bine!” De asemenea, a declarat că artista: „Este o persoană cu totul specială. Înțelege despre ce este vorba. Este inteligentă.”

Comentariile Președintelui vin la trei luni după ce acesta a glumit pe seama posibilității ca Minaj să facă twerking — un dans cu mișcări accentuate ale șoldurilor și posteriorului — la dineul Asociației Corespondenților de la Casa Albă, reprogramat ulterior. La ediția inițială, programată pentru 25 aprilie, un bărbat înarmat ar fi deschis focul în afara sălii, iar participanții ar fi strigat: „La pământ!”

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Nicki Minaj i-a mărturisit lui Donald Trump: „Voi vota pentru dumneavoastră dacă veți candida din nou”.

Artista, care criticase politicile lui Donald Trump în materie de imigrație în timpul primului său mandat, s-a apropiat considerabil de Președinte și de Partidul Republican în cel de-al doilea mandat al acestuia. Nicki Minaj a participat alături de Trump la mai multe evenimente, printre care summitul organizat de Departamentul Trezoreriei al Statelor Unite ale Americii pe tema programului „Trump Accounts”, precum și un dejun găzduit în Grădina Trandafirilor de la Casa Albă.

În timp ce o prezenta pe „regina rapului”, Trump a glumit: „Știți, nu-mi place să fiu eclipsat, iar femeia aceasta mă eclipsează. Sunt furios din cauza asta. Toată lumea înnebunește după ea.”

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Ajunsă la pupitru, Nicki Minaj și-a început discursul îndemnând publicul să scandeze: „Îl iubim pe Trump!”

Ea i-a încurajat pe locuitorii statului Michigan să „devină lideri ai acestei mișcări care se desfășoară chiar acum”, într-un moment pe care l-a descris drept „un punct de cotitură major pentru țara noastră”. Ulterior, artista și-a exprimat opoziția față de îngrijirile medicale de afirmare a genului destinate copiilor transgender.

„Vrem ca acei copii ai noștri să crească într-un loc de care să putem fi mândri. Nu vrem ca ei să fie bombardați cu intervenții de schimbare a sexului, nu-i așa?” a declarat ea. „Vrem ca oamenii să-i lase pe copii în pace și să nu-i implice în toate acestea.”

donald trump dând mâna cu nicki minaj
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În încheierea scurtului său discurs, Nicki Minaj i s-a adresat direct președintelui: „Domnule președinte Trump, este o onoare să fiu alături de dumneavoastră de fiecare dată și voi continua să vă susțin pentru totdeauna. Dacă veți candida din nou, vă voi susține din nou.”

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