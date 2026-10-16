Noua protejată a lui Donald Trump, în centrul unui scandal la Casa Albă. Ce s-a descoperit despre trecutul ei

Noua purtătoare de cuvânt a Casei Albe, Katie Zacharia, a dat naștere controverselor pe fondul unor întrebări privind pregătirea sa juridică. Iată de la ce a pornit totul.

Noua purtătoare de cuvânt a Casei Albe, Katie Zacharia, este supusă unei examinări atente după apariția unor informații potrivit cărora s-ar fi prezentat drept jurist, deși nu a promovat examenul de admitere în baroul avocaților.

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Katie Zacharia, noua protejată a lui Donald Trump, în centrul unui scandal la Casa Albă

Potrivit unui articol publicat joi de The Wall Street Journal, care citează o persoană familiarizată cu parcursul său profesional, Katie Zacharia, în vârstă de 42 de ani, nu ar fi promovat examenul de admitere în baroul din California după absolvirea Facultății de Drept a Universității Pepperdine, în 2011.

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Ea a confirmat informația într-un interviu acordat joi postului de televiziune „Real America’s Voice”, explicând că urma să se mute în China pentru a locui alături de viitorul ei soț și că „nu voia să renunțe” la susținerea examenului de barou.

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„Eram, evident, extrem de distrasă, copleșită și entuziasmată de perspectiva de a mă căsători, în sfârșit, cu cineva de care fusesem despărțită la distanță timp de cel puțin un an. Știam că nu aveam nevoie de admiterea în barou în China”, și-a amintit ea, conform New York Post.

Într-un interviu telefonic acordat miercuri publicației The New York Times, purtătoarea de cuvânt a declarat că îl întrebase pe președintele Universității Pepperdine cum ar trebui să se prezinte profesional după absolvire. Potrivit acesteia, i s-a recomandat să evite termenii „attorney” și „esquire”, însă i s-a spus că poate folosi termenul „lawyer”.

Interesul sporit față de calificările juridice ale lui Katie Zacharia a apărut marți, după ce publicația Popular Information a relatat că numele ei nu figurează pe niciuna dintre listele avocaților admiși în barourile statelor americane.

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După o prestație vizibil marcată de emoții la prima sa conferință de presă la Casa Albă, care a durat 14 minute, Zacharia i-a declarat unui jurnalist, pe peluza Casei Albe, că a promovat examenul de barou: „Când m-am mutat în China.”

Ea a declarat pentru The New York Times că înțelesese greșit întrebarea și că intenționase să spună că, după absolvirea Facultății de Drept a Universității Pepperdine, s-a mutat în China, unde a lucrat timp de doi ani la firma de avocatură Zhong Lun, cu sediul la Beijing.

Profilul său de LinkedIn indică faptul că, în 2012 și 2013, a lucrat ca asociat în cadrul echipei de practică internațională a firmei.

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„Aveam calificările necesare, diploma în drept, pentru a putea desfășura această activitate”, a declarat ea pentru „Real America’s Voice”.

Ulterior, în 2024 și 2025, Zacharia a fost prezentată drept consilier juridic general (general counsel) al organizației conservatoare Fix California, fondată de Ric Grenell, fost director interimar al serviciilor de informații americane.

Revista Wired a oferit detalii suplimentare despre activitatea profesională a lui Katie Zacharia din perioada dintre aceste angajamente, dezvăluind că, după experiența din China, aceasta a lucrat în 2013 ca afiliat în marketing pentru Beachbody, promovând shake-ul nutritiv „Shakeology” al companiei.

Katie Zacharia, mamă a patru copii, a declarat pentru revista Wired că firma era „un fel de schemă piramidală” și că a încetat să mai folosească și să promoveze produsul din cauza îngrijorărilor legate de conținutul de vitamina A, care i-ar fi putut afecta sarcina de la momentul respectiv.