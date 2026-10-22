ULTIMĂ ORĂ! SUA își evacuează diplomații și militarii din Orientul Mijlociu. Trump ar pregăti atacuri asupra Iranului

Trupele americane și personalul diplomatic au fost retrase din posturile din întregul Orient Mijlociu, în contextul unor informații potrivit cărora Donald Trump ar pregăti atacuri de amploare împotriva Iranului. Iată ce s-a aflat până în acest moment.

Trupele americane au fost evacuate din bazele militare din Orientul Mijlociu, în contextul informațiilor potrivit cărora Donald Trump ar pregăti lovituri militare de amploare împotriva Iranului, conform Mirror.

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Mișcări de ultimă oră ale SUA în Orientul Mijlociu!

Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii își reduce, de asemenea, efectivele din misiunile diplomatice din întreaga regiune, inclusiv din Arabia Saudită, unde rebelii houthi, susținuți de Iran, continuă să lanseze atacuri.

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Un oficial american și alte două persoane familiarizate cu ordinele emise au declarat pentru NBC News că militarilor americani de la bazele din Iordania, Qatar și Kuweit li s-a ordonat, în ultimele zile, să își părăsească pozițiile și să se relocheze.

Potrivit surselor, măsura face parte din planificarea militară în contextul în care Donald Trump ia în considerare reluarea operațiunilor militare de amploare împotriva Iranului, posibil înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului, programate pentru luna viitoare.

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Un oficial american a declarat că administrația de la Washington consideră că noi lovituri militare ar putea determina Iranul să accepte negocieri în vederea încheierii războiului și a redeschiderii Strâmtorii Ormuz.

Strâmtoarea Ormuz este un punct maritim critic aflat între Golful Persic și Golful Oman, delimitat de Iran la nord și de Oman și Emiratele Arabe Unite la sud. Zona este un coridor energetic vital prin care tranzitează aproape un sfert din petrolul și gazele naturale lichefiate (GNL) transportate pe tot globul.

Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii a dispus, de asemenea, plecarea unei părți a personalului Ambasadei Statelor Unite ale Americii de la Riad, în cadrul procedurii denumite „plecare ordonată” („ordered departure”). În aceste condiții, la sediul misiunii diplomatice vor rămâne doar angajații necesari pentru gestionarea situațiilor de urgență.

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Anunțând miercuri această decizie pe platforma X, purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Tommy Pigott, a declarat că rebelii houthi și-au intensificat atacurile împotriva Arabiei Saudite, inclusiv prin lovituri asupra aeroporturilor civile și a infrastructurii critice, provocând victime și perturbări grave.

Acesta a adăugat: „Siguranța și securitatea personalului Departamentului și ale membrilor familiilor acestuia rămân prioritatea noastră absolută. Vom continua să luăm toate măsurile necesare pentru a-i proteja și sprijini.”

Aceste evoluții au loc după ce rebelii houthi au lansat, săptămâna trecută, rachete asupra palatului prezidențial din Yemen, ucigând patru persoane și rănind alte zece. În zilele precedente, aeroportul internațional King Khalid din Riad, Arabia Saudită, a fost vizat de mai multe atacuri. Șaptesprezece persoane au fost ucise, iar alte 300 au fost rănite.

Arabia Saudită a devenit o țintă a rebelilor houthi din cauza sprijinului acordat de Riad forțelor guvernamentale yemenite în războiul civil din țară. Conflictul a reizbucnit în iulie, după prăbușirea armistițiului încheiat în 2022, în urma izbucnirii, la începutul acestui an, a războiului dintre Statele Unite ale Americii și Iran.

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La 1 aprilie 2024, Israelul a dispus un atac aerian asupra unui complexului consular iranian din Damasc, care a ucis mai mulți demnitari. Iranul a ripostat în 13-14 aprilie 2024, cu peste 300 de drone și rachete.

Israelul consideră că posibilitatea ca Iranul să obțină arme nucleare reprezintă o amenințare strategică majoră. Iranul afirmă că programul său are scopuri pașnice. De asemenea, în urma verificărilor oficiale de dinaintea atacului israelian, nu au fost semnalate posibile pericole, nici existența armelor nucleare în Iran. Potrivit oficialilor, până la data respectivă, Israelul este singurul stat din Orientul Mijlociu care deține arme nucleare, deși menține o politică oficială de „ambiguitate nucleară”. Guvernul israelian nu a confirmat și nici nu a infirmat vreodată existența acestora.

În februarie, Statele Unite și Israelul au executat lovituri aeriene comune asupra mai multor obiective strategice de pe teritoriul Iranului. Teheranul a ripostat prin atacuri asupra aliaților Washingtonului din regiune, blocând traficul maritim prin Strâmtoarea Ormuz și perturbând grav una dintre principalele rute de aprovizionare ale comerțului mondial.

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Luna trecută, rebelii houthi au profitat de conflict pentru a prelua controlul asupra unor porțiuni de litoral la Marea Roșie, situate de-a lungul unei rute maritime alternative la Strâmtoarea Ormuz, intensificând totodată confruntările cu Arabia Saudită.

Washingtonul a dispus revenirea unei părți a personalului american în regiune, după ce o parte a acestuia fusese retrasă în urma atacurilor de represalii lansate de Teheran.

Cu toate acestea, duminică, misiunile diplomatice americane din Orientul Mijlociu au emis avertizări de securitate, semnalând cetățenilor americani posibilitatea extinderii confruntărilor cu rebelii houthi dincolo de zona afectată în prezent de ostilități.

Potrivit surselor citate anterior, ambasadele SUA din Bahrain, Kuweit, Qatar, Emiratele Arabe Unite și din alte câteva state din regiune au emis avertizări coordonate.