Dorian Popa a ajuns de urgență la spital cu mama lui. Cu ce probleme de sănătate se confruntă „mamișor”

Luminița Popa, sau mamișor, așa cum o cunosc fanii lui Dorian Popa, s-a simțit rău în ultimul timp și a dat vina pe mâncare. Totuși, durerile din ultima perioadă l-au determinat pe Dorian Popa să o ducă joi, de urgență la spital. Acolo, medicii au descoperit că Luminița Popa are o piatră la rinichi.

Dorian Popa s-a filmat în timp ce o ducea pe mama lui la spital, exprimându-și nemulțumirea față de traficul care îl împiedica să ajungă mai repede la unitatea medicală.

„Cel mai nașpa lucru la Bucureștiul ăsta e când știi că trebuie să ajungi cu maică-ta de urgență la spital, de urgența aia mare și nu poți să faci nimic pentru că Bucureștiul e blocat. Și ce crezi? Dacă bagi și tu o avarie și încerci să te descurci și tu un pic încep să te înjure toți că cine să se gândească că tu ai o urgență”, a declarat Dorian Popa.

Cu ce probleme de sănătate se confruntă Luminița Popa, mama lui Dorian Popa

După ce Dorian Popa și mama lui, Luminița Popa au plecat împreună de la spital, Dorian Popa le-a transmis un nou mesaj fanilor, explicându-le cu ce probleme se confruntă mamișor.

Astfel, medicii au descoperit că Luminița Popa are o piatră la rinichi de 14 milimetri, iar sâmbătă va fi supusă unei intervenții chirurgicale.

În filmare mamișor apare optimistă, cu zâmbetul pe buze, deși situația medicală este una gravă, așa cum spune fiul femeii:

„Norocoși noi că ne-a dat Dumnezeu vibe-ul ăsta extraordinar, că mamișor este un zâmbet toată. Problema este că în exterior este un zâmbet, dar în interiororul ei se află o piatră de 14 milimetri, adică 1,4 centimetri, ca să înțelegem despre ce este vorba”.

Mamișor voia să rezolve problema peste două săptămâni că are o nuntă, doar că domn doctor a zis: „Nu! Sâmbătă, dacă vreți să mai ajungeți la nuntă”

Câți bani câștigă Dorian Popa din YouTube

Dorian Popa se bucură de un succes răsunător pe YouTube, locul în care este foarte activ și își ține prietenii la curent cu cele mai importante evenimente din viața lui. Se pare că această activitatea a sa îi aduce o sumă mare de bani, iar artistul a recunoscut asta.

Cântărețul a mărturisit că la finalul lunii numără aproximativ 100.000 de euro de pe urma vizualizărilor, a videoclipurilor cu un conținut interesant și a publicității pe canalul de Youtube.

„Din vizualizări faci între 7 și 15.000 de dolari pe lună și dacă mai faci și publicitate bine gândită poți să te duci între 20 și 40.000 de euro pe lună, deci plus vizualizările, te duci undeva între 30 – 50.000 și dacă mai ai și contracte pe un an, cum am eu, sar de o sută lejer”, a declarat vedeta, la Aleph News.