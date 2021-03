Afecțiunea de care suferă Dorian Popa. Cum îl afectează în viața de zi cu zi: „E un râs cu mine prin oraș”

Dorian Popa a povestit că este discromatic, ceea ce înseamnă că de multe ori confundă culorile. Vedeta spune că s-a întâmplat să iasă în oraș și să spună despre un obiect că este portocaliu, când de fapt era galben. Totuși, Dorian Popa a învățat să trăiească cu această afecțiune care alterează culorile.

Dorian Popa a povestit într-un podcast că și-a învățat obiectele vestimentare și mai este ajutat și de iubita lui, Babs, când trebuie să facă o anumită combinație vestimentară.

„E un râs cu mine prin oraș. Pentru că eu mai am din alea: ce mișto sunt astea portocalii și sunt galbeni. De multe ori întreb: Ce culoare e aia? Am învățat hainele, am învățat culorile, dar dau și greș. Dacă o să mă vezi vrodată cu adidași lime și cu un pantalon galben, înseamnă că eu am văzut ori totul galben, ori totul lime. Sunt la fericitul procent de 99% din haine învățate. De multe ori e nevastă-mea care mă ajută”, a mărturisit Dorian Popa.

