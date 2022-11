Dragoș Dolănescu a împlinit 47 de ani. Și-a serbat ziua de naștere în Costa Rica, însă a avut petrecere tradițională

Dragoș Dolănescu și-a petrecut ziua de naștere în sânul familiei, iar pe masă a avut sarmale și mămăliguță, care i-au adus aminte de perioada în care locuia în țară. Sora acestuia i-a pregătit și o surpriză la final de meniu aniversar, iar cadourile nu s-au lăsat nici ele prea mult așteptate.

Dragoș Dolănescu a împlinit 47 de ani. Și-a serbat ziua de naștere în stil tradițional, în Costa Rica

Petrecerea aniversară a avut loc în locuința lui din Costa Rica, însă pe stil tradițional. Felurile de mâncare românești au fost preparate chiar de către mama lui Dragoș Dolănescu, Margarita Valenciano. Fiul lui Ion Dolănescu și mama lui au stat în România vreme de 11 ani, iar Margarita a învățat în tot acest timp și bucătăria românescă.

Citește și: Câți bani face Dragoş Dolănescu din terapie. A ieşit din politică și în trecut trata pacienţii de depresie pe ouă, găini şi făină

Dragoș Dolănescu s-a declarat fericit că a putut aniversa cei 47 de ani alături de ce dragi, dezvăluind că a avut-o alături și pe sora lui, Ștefania, pe care el o alintă Fify, și care i-a pregătit un tort special, de casă.

De la marele eveniment nu au lipsit nici cei doi băieți ai săi, Ion și Darius, și, bineînțeles, nici Melissa, soția sa. Băieții l-au ajutat chiar pe Dragoș să sufle în tort și au adus zâmbetul pe chipul acestuia.

„Am petrecut românește, în familie, cu cei dragi. Ion și Darius m-au ajutat să suflu în tort. Mama mi-a făcut sarmale și mămăliguță, ca în România. Fify, sora mea a făcut tort. Băieții m-au ajutat să suflu în tort. Am râs, am glumit și am depănat amintiri”,a declarat Dragoș Dolănescu, pentru Viva.

Citește și: Frații Dolănescu nu au îngropat securea războiului! Un nou scandal între ei! Cum l-a numit Ionuț pe fratele lui

Dragoș Dolănescu și-ar dori să se întoarcă în România

Fiul regretatului cântăreț de muzică populară nu a mai venit în țară din anul 2018, când a fost chemat la Palatul Cotroceni de actualul președinte al țării, Klaus Iohannis. Dragoș Dolănescu a fost atunci invitat în cadrul unui eveniment cu românii din diaspora.

Deși nu a moștenit calitățile vocale ale tatălui său, Dragoș împărtășește cu regretatul său părinte pasiunea pentru politică. În urmă cu patru ani, Dragoș Dolănescu a fost ales deputat în țara de origine a mamei sale, Margarita Valenciano. După ce i-a expirat mandatul, acesta s-a întors la pasiunea sa mai veche și și-a redeschis cabinetul de psihologie.

Dragoș Dolănescu are trei copii. Pe Ion, primul nepot al lui Ion Dolănescu, care îi poartă și numele, îl are dintr-o relație trecută, iar din păcate mama fiului lui a murit când l-a adus pe lume. Din relația cu actuala soție, Melissa, cu care s-a căsătorit în 2014, îl are pe Darius, care va împlini luna aceasta 12 ani. Tot dintr-o relație anterioară, Dragoș mai are și o fiică, pe Maria de Jesus, în vârstă de 25 de ani.

Ce provocări aduce America Express pentru Joaquin Bonilla și Ovidiu Buta ▶ Vezi episodul Jurnal de călătorie în AntenaPLAY